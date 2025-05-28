Schengen vizesinde randevu karaborsaya düştü!

Almanya ve İtalya vizeleri için resmi başvuru platformu iDATA üzerinden yapılmaya çalışılan işlemler, büyük ölçüde aracıların kontrolüne geçmiş durumda. Turistik vizeden aile birleşimine kadar her kategoride randevular aylar sonrasına verilirken, aracı firmalar bu randevuları 200 ile 1000 Euro arasında değişen ücretlerle satıyor. Resmî internet sitesinden doğrudan randevu almak isteyenler ise çoğu zaman “uygun tarih yok” uyarısıyla karşılaşıyor.

"VIP” başvuru adı altında 1000 Euro’ya kadar çıkan randevular

Ankara ve İzmir’de 200 Euro’ya randevu satan aracıların İstanbul tarifesi 250 Euro. “Altın” veya “VIP” başvuru adı altında 1000 Euro’ya kadar çıkan randevular söz konusu. Oysa iDATA’nın resmi hizmet bedeli 45 Euro civarında. Aracı firmalar sistem üzerinden toplu alım yaparak, sıradan başvuru sahiplerini ikinci plana itiyor ve işlemleri keyfi biçimde yönlendiriyor.

Alman Konsolosluğu'ndan henüz bir yanıt gelmedi

Alman Konsolosluğu’nun yanıt vermemesi, iDATA sisteminin sorgulanamaması ve sahte e-postalarla dolandırıcılık olayları krizi derinleştiriyor. Aile birleşimi bekleyenler, öğrenciler ve iş insanları aylarca beklerken milyonlarca Euro kayıtdışı biçimde el değiştiriyor. Vizesi reddedilenlerin ödediği ücretler iade edilmediği gibi, hangi gerekçeyle ret alındığı da açıklanmıyor.