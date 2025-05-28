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IBAN’a para transferinde SMS doğrulaması zorunlu olacak mı? Açıklama geldi

1 Haziran 2025'ten itibaren internet ve mobil bankacılık kanalıyla yapılan para transferlerinde SMS ile iki aşamalı doğrulamanın mecburi kılınacağı iddia ediliyordu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kaynakları, SMS doğrulaması geleceğine ilişkin iddia ve haberleri yalanladı.

Haber Merkezi
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IBAN’a para transferinde SMS doğrulaması zorunlu olacak mı? Açıklama geldi
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Türkiye'deki onlarca bankadan para transferi işlemleri güvenli şekilde yapılıyor. Ancak son zamanlarda para transferleri işlemleri için SMS doğrulama sisteminin 1 Haziran 2025'ten itibaren yürürlüğe gireceğine dair bir iddia ortaya atıldı.

BDDK kaynakları iddiayı yalanladı

Konuya ilişkin tüm düzenlemeleri yapmakla yükümlü olan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kaynakları, mevcut para transferi sisteminin devam edeceğini, SMS doğrulaması gibi sisteme ilişkin çalışma olmadığını, ortaya çıkan iddia ve haberlerin gerçeği yansıtmadığını, asılsız olduğunu açıkladı.

 

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