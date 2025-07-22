Serbest bölgelerde vergi istisnası genişletilmeyecek

CANAN SAKARYA/ANKARA

Ekonomi paketinde yer alan serbest bölgelerde vergi istisnasının kapsamının genişletilmesine ilişkin düzenlemeden vazgeçildi. Yasa teklifinin görüşmeleri sırasında AK Parti'nin verdiği önergeyle madde kanun teklifinden çıkarıldı.

Düzenleme yalnızca yurt dışına satışlar değil, serbest bölgede imal edilen ürünlerin bulundukları serbest bölge içinde veya diğer serbest bölgelere yönelik yapılan satışlardan elde edilen kazançlarında gelir ve kurumlar vergisi istisnası kapsamına alınmasını öngörüyordu. AK Parti getirilen gelir ve kurumlar vergisi istisnası ile serbest bölgelerde KOBİ’lerin desteklenmesi ve kümelenmenin yolunun açılmasının hedeflendiğini belirtirken, muhalefet partileri haksız rekabet yaratacağı gerekçesiyle düzenlemeye karşı çıktı. Kümelenme ve yerli üretimi teşvik gerekçesiyle yalnızca serbest bölge içindeki tedarikçilere özel vergi ayrıcalığı tanınması aynı ürünü serbest bölge dışında üreten KOBİ’ler için açık bir rekabet dezavantajı yaratacağı için muhalefet partileri tarafından eleştiriliyordu.

İYİ Parti, serbest bölgeler arası yapılan satışlardan elde edilen kazançların yeniden kurumlar vergisi istisnası kapsamına alınmasının vergi adaleti, rekabet eşitliği ve mali şeffaflık açısından ciddi çelişkiler yarattığını belirtti. Kümelenme ve yerli üretimi teşvik gerekçesiyle yalnızca serbest bölge içindeki tedarikçilere özel vergi ayrıcalığı tanınmasının, aynı ürünü serbest bölge dışında üreten KOBİ’ler için açık bir rekabet dezavantajı yaratacağına dikkat çekti, maddenin tekliften çıkarılması için de önerge verdi.

Muhalefet partileri, yapılan düzenlemenin serbest bölgelerdeki ihracatçılara haksız bir rekabet avantajı sunduğu, vergi muafiyetleri ve diğer ayrıcalıkların, bu bölgedeki firmaları diğer ihracatçılara karşı kayırırken, serbest bölge dışında faaliyet gösterenlerin maliyetlerini artırarak adil yarışma ortamını baltaladığı noktasında da eleştiri getirdiler. Halen 19 serbest bölgede 515’i yabancı sermayede olmak üzere 2 bin 18 firma faaliyet gösteriyor. Serbest bölgelerde 93 bin kişiye istihdam sağlanıyor. 2024 itibarıyla serbest bölgelerden 12 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi.