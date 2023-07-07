Seyyanen zammın bütçeye maliyeti 180 milyar TL

Hüseyin GÖKÇE

Emeklilerde hayal kırıklığı yaratan, memurları ise özlük haklarına yansımadığı gerekçesiyle tam olarak memnun etmeyen maaş düzenlemesinin, yılın ikinci yarısı için bütçeye maliyeti 180 milyar lirayı bulacak.

Türkiye’de sözleşmeli 566 bin kişi dahil memur sayısı 3 milyon 712 bin civarında. EKONOMİ’nin hesaplamalarına göre yılın ikinci yarısında geçerli olmak üzere maaşlara 8 bin 77 lira düzeyinde yapılan seyyanen zammın aylık maliyeti 29 milyar 984 milyon lira, yıl sonuna kadar toplam maliyeti ise 179 milyar 904 milyon lira düzeyine ulaşıyor. Yani yılın tamamı için öngörülen bütçe açığının yüzde 27.2’si düzeyinde. Bu hesaplamaya yüzde 17.55 oranındaki enflasyon farkı dahil değil.

Torbadan (en azından zamanlama yönüyle) sürpriz şekilde çıkan ek vergilerden yılın ikinci yarısı için beklenen gelir ise 140 milyar lira civarında kalıyor. 2023 yılı bütçesi gelir kalemleri içinde kurumlar vergisi için (yüzde 20’ye göre) 638 milyar 975 milyon liralık bir gelir tahmini yapıldı. Torba kanun ile kurumlar vergisi oranı yüzde 25’e yükseltildi. Bu durumda 638 milyar liralık gelir beklentisi de 798.7 milyar liraya çıkmış oldu. Yani bu kalemdeki gelir beklentisi 99 milyar 973 milyon lira arttı. Bu hesaplamada da banka ve finans kurumlarının vergisinin yüzde 30’a çıkarılması dahil edilmedi.

Yine milyonlarca araç sahibine sürpriz yapan ek Motorlu Taşıtlar Vergisi’nden ise beklenti ise 38 milyar 787 milyon liraydı ve tutar kadar bir vergi daha gelecek.

Buna göre, taşınmaz satışına getirilen istisnaların kapsamındaki daraltmayı dikkate almadan yapılan hesaplama uyarınca ek vergilerden toplam 138 milyar 530 milyon lira bekleniyor.

Yani memur maaşlarına yapılan seyyanen zammın yılın ikinci yarısında kamu maliyesine getireceği 179 milyar 904 milyon liralık maliyetinin 138 milyar 530 milyon lirası ek vergilerden karşılanmış olacak.