SGK Uzmanı Erdursun yorumladı: Asgari ücrete ara zam yapılır mı?

Yüzde 30 artışla 22 bin 104 liraya yükselen 2025 asgari ücret için temmuz ayında bir ara zam yapılma ihtimali tartışılıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz gülerde bu konuda yaptığı açıklamada, “Vatandaşlarımızın satın alma gücünü korumak zorundayız. İhtiyaç hasıl olursa Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda karar alınarak güncelleme yapabiliriz” dedi.

Asgari ücrete ara zam yapılır mı?

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) enflasyon oranlarına işaret ederek, mevcut hedeflerin asgari ücrete ara zam yapılma ihtimalini azalttığını ifade etti.

Erdursun, “Hedeflenen enflasyon yüzde 21 olarak belirlendi. Bu oranlar tutturulursa temmuz ayında bir ara zam yapılmasını beklemiyorum” dedi.