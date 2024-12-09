SGK yasasında değişikliğin maliyeti hesaplandı! 244 bin işverene prim desteği sağlanacak

Sosyal Güvenlik Yasası'ndaki (SGK) değişiklikler TBMM'de kabul edilerek kanunlaştı. Değişiklikle işverenin ödediği primlerde 5 puanlık indirim yapılacak. İmalat sektörünün indirim kapsamı dışında tutulduğu değişiklikten 244 bin iş yeri faydalanacak. Sabah’ın haberine göre, yaklaşık 3.3 milyon çalışanın bulunduğu iş yerlerine 14.3 milyar TL destek sağlanacak.

SGK yükümlülüklerinde uyumun sağlanması amaçlanıyor

Sigorta pirim teşviklerinin en önemlisi, faydalanıcı sayısının yüksekliği, genel şartların dışında herhangi bir özel koşul aranmaması, başvuru şartı olmadan öncelikli olarak uygulanması ve süresiz uygulanması nedenleriyle "malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası işveren hissesinden 5 puan indirimdir. 1.10.2008 tarihinden itibaren uygulanan ve Hazine tarafından finanse edilen bu indirim kayıt dışı istihdamın azaltılması, sigortalı sayısının arttırılması, prim tahsilat oranının yükseltilmesi ve diğer sosyal güvenlik yükümlülüklerine gönüllü uyumun artmasını amaçlıyor.

Sektör ayrımı yok, prim borcu bulunmayan işveren faydalanacak

Mevcut durumda sektör ayrımı olmaksızın, prim borcu bulunmayan, sigortalılarına ilişkin bildirimleri SGK'ya zamanında yapan, kayıt dışı sigortalı çalıştırmayan ve sahte sigortalı bildiriminde bulunmayan tüm özel sektör işyerleri (ihaleli işler hariç) 5 puanlık prim indiriminden eşit oranda yararlanabiliyor. İşverenlere 2024 yılı prime esas kazanç aralıklarına göre bir sigortalı için 1.000 TL - 7.500 TL arasında indirim sağlanmakta.

5 puanlık indirimden 1 milyon 626 bin 927 işyeri faydalandı

2024 Yılı Ağustos ayı verilerine göre 5 puan pirim indiriminden 1.626.927 özel sektör işyeri, toplam 11.155.574 sigortalıdan dolayı faydalandı. Bu işyerlerine 19.21 milyar TL indirim tahakkuk ettirildi.

Cumhurbaşkanı süreyi uzatabilecek

Bu indirimden yararlanan işyerlerinin yaklaşık 244 bini imalat sektöründe faaliyet göstermekte ve yararlanılan sigortalıların ise yaklaşık 3.3 milyonu bu işyerinde çalışıyor. 31.12 2026 tarihine kadar 5 puan olarak uygulanmaya devam edecek bu indirim uygulamasını Cumhurbaşkanı 2027 yılı sonuna kadar uzatabilecek. Bu 1 puanlık farkın kamu giderlerinde aylık 1.19 milyar TL altı aylık 7.14 milyar TL ve yıllık 14.28 milyar TL artışa neden olacak.

Prim indirimi neden 5 puandan 4 puana düşürüldü?

Düzenleme ile kamu kaynaklarının daha etkin kullanılması için yararlanma şartlarında herhangi bir değişiklik olmadan 5 puanlık prim indiriminin oranı 4 puana düşürüldü. Düzenleme ile işverenlere bir sigortalı için aylık uygulanan indirim tutarı 2024 yılı primine esas kazanç aralıklarına göre 800,10 TL - 6.000.75 TL arasında olacak.

Değişiklikle kamu giderlerinde yıllık 3.84 milyar TL, altı aylık 23.06 milyar TL ve yıllık 46.11 milyar TL azalma öngörülüyor. Hesaplama 2024 yılı asgari ücret tutarına göre yapılırken, 2025 yılında tasarruf tutarının asgari ücret artışında gerçekleşecek artış orana paralel olarak daha da artacak.

5.8 milyonun GSS borcunu devlet ödeyecek

GSS ücretini ödeyen ve ödemeyen vatandaşların sayısı kaç?

Herhangi bir işte çalışmayan, gelir/aylık almayan veya bakmakla yükümlü olarak sağlık hizmetlerinden yararlanmayan kişiler, SGK tarafından otomatik tespit edilip GSS'li olarak tescil ediliyor. 2024 Ağustos ayı itibariyle primlerini kendi ödemek suretiyle genel sağlık sigortasından 2.020.290 kişi, prim ödeme gücü olmayıp GSS primi devlet tarafından karşılanan kişi sayısı ise 5.881.984.

58.4 milyar TL'lik borç silindi

Bu kapsamda 12.733.075 kişiye ait toplam alacak miktarı 29.9 milyar TL'si prim aslı ve 28.4 milyar TL'si gecikme zammı ve cezası olmak üzere toplam 58.4 milyar TL'ye ulaştı. SGK'nın 2023 yılı sonu itibariyle yüzde 15.5 olan cari dönem tahsilat oranı yüzde 11.1' kadar düştü.