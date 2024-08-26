Sigorta şirketlerinin prim üretimi 7 ayda yüzde 78,3 arttı

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), üye şirketlerinin 2024 yılı Ocak-Temmuz dönemine ait verilerini açıkladı.

Buna göre, söz konusu dönemde üye şirketlerin toplam prim üretimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 78,3’lük artışla 442 milyar 545,1 milyon TL olarak gerçekleşti.

Geçen yılın aynı döneminde şirketlerin toplam prim üretimi 248 milyar 205,4 milyon TL seviyesinde bulunuyordu.

Prim üretiminin 390 milyar 991,2 milyon TL olan bölümü hayat dışı, 51 milyar 553,9 milyon TL olan bölümü hayat sigortalarından geldi.

Pazar payları hayat dışı sigortalarda yüzde 88,4 olurken, hayat sigortasında yüzde 11,6 olarak gerçekleşti.

Geçen yılın aynı döneminde hayat dışı sigortaların payı yüzde 88,2, hayat sigortalarının payı yüzde 11,8 seviyesindeydi.

Hayat dışı sigorta üretim büyüklüğü yıllık yüzde 78,6 artarken, hayat sigortasında artış yüzde 75,8 oldu.

Reel değişim oranları hayat dışında yüzde 10,4, hayatta yüzde 8,6 arttı ve toplamda artış yüzde 10,2 oldu.

Temmuz sonu itibarıyla katılım sigortacılığı toplam prim üretimi ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 90,9 artışla 24 milyar 198,9 milyon TL'ye ulaştı.