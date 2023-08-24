Sigortacılık sektörü prim üretimi yüzde 131 arttı

Türkiye Sigorta Birliği'ne üye şirketlerden derlenen verilere göre 2023 yılı Temmuz ayı sonu itibarıyla toplam prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 131,2 artış ile 248 milyar 104 milyon 999 bin 954 TL oldu.

Bu dönemde Katılım Sigortacılığı toplam prim üretimi ise geçen yıla göre yüzde 125,1 artış ile 12 milyar 673 milyon 212 bin 800 TL olarak gerçekleşti.