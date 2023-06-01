Sigortacılık sektörü prim üretimi yüzde 137,7 arttı

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) 2023 yılı Nisan ayına ilişkin olarak üyelerinden derlediği istatistikleri yayımladı.

Buna göre, 2023 yılı Nisan sonu itibarı ile toplam prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 137,7 artış ile 136.549.174. 132 TL oldu.

Aynı dönemde Katılım Sigortacılığı toplam prim üretimi yüzde 151,6 artış ile 7.997.538.006 TL olarak gerçekleşti.