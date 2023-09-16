Simit Sarayı halka arzı ne zaman bitecek? Kaç lot verir?

SPK, DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş.'nin halka arzına onay verdi, şirketin talep toplama tarihleri açıklandı.

Simit Sarayı'nın halma arz işlemlerini A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yürütecek. Simit Sarayı Yıldız Pazar'da işlem görecek.

Simit Sarayı'nın talep toplama tarihleri ne zaman?

* DMR Unlu Mamuller halka arz tarihi 21-22 Eylül 2023 olarak açıklandı. Halka arz için talep toplama süresi ise 2 gün olarak belirendi.

* SPK, DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş.'nin pay başına 10,24 liradan halka arzına onay verdi.

* Simit Sarayı hissesinin BIST sembolü DMRGD olarak belirlendi.

* Halka arzının büyüklüğü 768 milyon TL.

* DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş.’nin halka arz açıklık oranı yüzde 40,47.

* Simit Sarayı ne kadar lot verir? Şirket toplamda 75 milyon adet lot dağıtacak.

* Katılım endeksine uygun işlem görecek.

DMR Unlu Mamuller, 4 ana ortaklı bir kuruluş. Şirket paylarının yüzde 57,20'si Simit Sarayı, yüzde 34,06'sı Re-Pie Portföy Yönetimi’ne yüzde 4,69’u Pardus GSYO’ya ve yüzde 4,04’ü A1 Portföy Yönetimi’ne aittir.