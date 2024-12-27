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Şimşek: Katma değerli üretimi ve ihracatı desteklemeye devam edeceğiz

Şimşek, “Rekabet gücümüzü ve verimliliği artırmak için katma değerli üretimi ve ihracatı desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

Haber Merkezi
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Şimşek: Katma değerli üretimi ve ihracatı desteklemeye devam edeceğiz
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Rekabet gücümüzü ve verimliliği artırmak için katma değerli üretimi ve ihracatı desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

Şimşek X hesabından yaptığı açıklamada, ihracatçılara daha uygun koşullarla finansmana erişimi için reeskont kredi maliyetinin yüzde 35’ten yüzde 29,9’a düşürüldüğünü hatırlattı.

Şimşek şu bilgileri verdi:

"Programımız döneminde; Reeskont kredi limiti artırıldı (günlük 300 milyon TL’den 4 milyar TL’ye), Reeskont kredilerinde ilave ihracat bedeli satış koşulu kaldırıldı (yüzde 30’dan yüzde 0’a), İhracat bedeli satış yükümlülüğü azaltıldı (yüzde 40’tan yüzde 30’a), Eximbank’ın sermayesini güçlendirdik (13,8 milyar TL’den 55,3 milyar TL’ye), Hizmet ihracatı gelirlerine vergi istisnasını artırdık (yüzde 50’den yüzde 80’e)

Rekabet gücümüzü ve verimliliği artırmak için katma değerli üretimi ve ihracatı desteklemeye devam edeceğiz."

Reeskont kredilerinde faiz maliyeti düşürüldüReeskont kredilerinde faiz maliyeti düşürüldüEkonomi

 

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