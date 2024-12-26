Reeskont kredilerinde faiz maliyeti düşürüldü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bugün açıklanan PPK kararıyla 2024 yılının son toplantısında politika faizini 250 baz puan düşürmesinin ardından ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinde toplam faiz maliyetini de düşürdü.

TCMB tarafından yapılan açıklamaya göre, ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredisi iskonto oranı hesaplamasında değişiklik yapılarak hesaplamada politika faizinin belirli bir oranının esas alınması kararlaştırıldı.

Bu çerçevede, güncel reeskont kredisi toplam faiz maliyeti yüzde 29,93 olarak uygulanacak. Önceki oran yüzde 35 seviyesindeydi.