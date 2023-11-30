Şimşek'ten iş dünyasına önemli çağrı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TRT Haber'de ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulundu. Küresel büyümenin oldukça üzerinde bir büyüme sağlanacağını belirten Şimşek, "İstihdam artışı çok güçlü" dedi. Konuşmasının devamında, "Amacımız büyümeyi yeniden dengelemek, bunu önemsiyoruz. Önemli olan büyümenin kalitesini artırmak, OVP'nin hedefi bunu gerçekleştirmek. Enflasyonu tek haneye düşürebilirsek sürdürülebilir büyümeyi sağlayabiliriz" şeklinde söyleyen Şimşek, "Esas olarak verimliliğe odaklanacağız. Büyümenin yüksek çıkması olumlu ama yeterli değil. Önümüzdeki dönemde büyüme bir miktar yavaşlayacak. Bunda korkulacak bir şey yok. Önemli olan Türkiye’nin yüksek sürdürülebilir patikasına girmesi" mesajını verdi.

Enflasyonun tek haneye düşürülmesinin ana hedef olduğunu söyleyen Şimşek; diğer hedefleri, büyümede dengelenme, rezervlerin güçlendirilmesi ve kur korumalı mevduattan çıkış olarak sıraladı.

Türkiye'ye kaynak akışı başladığına dikkat çeken Bakan Şimşek, "Ciddi bir kaynak girişi var ve bu kaynak girişi artarak devam edecek, özellikle gelecek senenin ikinci yarısından itibaren güçlenerek artacak" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, borsa ve dövizden kazanana yüzde 40 vergi uygulanacak söylemlerine açıklık getirerek, "Yüzde 40'lık vergiye ilişkin yetki bir yetkidir, onun piyasa şartları elverir mi, hangi düzeyde, hangi vadelerde ne zaman yapılacağı hususu daha sonra değerlendirilecek, belki hiç bir zaman uygulanmayacak, koşullara bakacağız" olarak belirtti.

Programın ana bileşenin dezenflasyon olduğunu vurgulayan Şimşek, dezenflasyon süreciyle ilgili olarak, "Tabii ki baz etkisi olacak, ancak esas etki para politikasındaki güçlü tepkinin gecikmeli etkisinin devreye girmesi, maliye politikası ve gelirler politikası olacak. Merkez Bankası net bir şekilde ortaya koydu, önümüzdeki yıl Mayıs'a kadar yıllık enflasyon yükselişte olacak, sonrasında çok güçlü bir şekilde düşecek, gelecek yılı yüzde 36 ile bitirmeyi öngörüyoruz" dedi.

İş dünyasına seslenen Şimşek, "Fiyat artışlarında makulleşmeye gitmeleri kaçınılmaz, politika çerçevesi bunu zorunlu hale getirecek. Önümüzdeki dönemde iç talep yavaşlayacak, şirketlerimiz mutlaka dış pazar arayışına girsinler, her türlü desteği vereceğiz" derken, ayrıca, "Yakın dönemde açıklayacağız, Türk Eximbank'a 10 yıl vadeli, yüksek montanlı, sermaye benzeri bir kredi getireceğiz" olarak belirtti.

Bakan Şimşek'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Net ihracatın etkisi büyümeyi aşağı çekiyordu, onun negatif etkisi azaldı, bu önemli.

Türkiye'nin mali disiplin konusunda duruşu çok güçlü.

Bütçe açığı çok büyük ihtimal bu sene OVP'den biraz düşük olabilir.

Önümüzdeki dönemde büyümenin iki ana motoru verimlilik artışı ve fiyat istikrarı olacak.

Ana hedef enflasyon

Enflasyonun tek haneye düşürülmesi ana hedef. Diğer bir hedefimiz cari açığı azaltacak, enflasyonu kontrol altına alacak büyümede dengelenme...

Rezervlerin güçlendirilmesi diğer bir hedefimiz. Amacımız geniş anlamda rezervlerin vadesi bir yıldan az olan dış borca oranını 1,0'e doğru yükseltmek, şu anda 0,84 civarındayız.

KKM için ilave adımlar atabiliriz

Diğer bir hedefimiz kur korumalıdan çıkış. KKM'nin azaltılması noktasında önümüzdeki dönemde ilave adımlar atabiliriz.

Dışarıdan ve içeriden programa güven, inanç artıyor, Türkiye'nin küresel risk algısı düşüyor.

CDS Mayıs'ta 700'ün üzerindeydi, dün itibarıyla 330'a kadar indi. Türkiye'nin risk algısı iyileşiyor, riskli görenler azalıyor.

Sermaye girişi başladı

Eleştiriler doğru değil, sermaye girişi güçlendi. Türkiye ayrışıyor, Türkiye'nin hikayesi güçlü. Kalıcı bir şekilde Türkiye'nin rekabet gücünü artıracak bir programa odaklanmış durumdayız.

Türkiye'nin rezervleri Mayıs'tan bu yana 36 milyar dolar arttı, güven olmazsa bu mümkün değil.

Kur oynaklığı Kasım'da bu yüzde 8'e kadar düştü, Türkiye kur oynaklığının en düşük olduğu ülkelerden biri haline geldi.

Büyük merkez bankaları çok büyük ihtimal faiz indirimine başlayacak, bu küresel risk iştahını artıracak, Türkiye'ye ilgi daha da artacak, gelecek yılın ikinci yarısından kastım bu.

Türkiye'ye kaynak akışı başladı ve çok güçlü

Körfez'den çok büyük ilgi var. BAE ile bir program sonuçlandırdık, meyvelerini almaya başlayacağız.

Ciddi bir kaynak girişi var ve bu kaynak girişi artarak devam edecek, özellikle gelecek senenin ikinci yarısından itibaren güçlenerek artacak..

Borsa ve dövizden kazanana yüzde 40 vergi geliyor mu?

(Cumhurbaşkanına verilen yetki) Yüzde 40'a kadar vergi için yetki alınıyor, bu olacağı anlamına gelmiyor. Yüzde 40'lık vergiye ilişkin yetki bir yetkidir, onun piyasa şartları elverir mi, hangi düzeyde, hangi vadelerde ne zaman yapılacağı hususu daha sonra değerlendirilecek, belki hiç bir zaman uygulanmayacak, koşullara bakacağız.

Önümüzdeki dönemde daha adil bir vergi sistemi, verginin tabana yayılması konusunda çok ciddi adımlar atacağız.

Liralaşma politikasını desteklemek amacıyla vergiyi teşvik olarak kullanacağız.

Enflasyon düşecek, sadece zamana ihtiyacımız var

Programın ana bileşeni dezenflasyondur. Para politikası gecikmeli olarak çalışıyor, bütün ülkelerde parasal sıkılaşma başlar, enflasyon bir süre yükseliş trendini korur, daha sonra aşağı inmeye başlar, para politikası çalışacak, enflasyon düşecek, sadece zamana ihtiyacımız var.

Para politikasındaki iyileştirmeyle birlikte gelecek senenin ikinci yarısından itibaren çok güçlü bir dezenflasyon sürecine gireceğiz. (Dezenflasyon süreci) Tabii ki baz etkisi olacak, ancak esas etki para politikasındaki güçlü tepkinin gecikmeli etkisinin devreye girmesi, maliye politikası ve gelirler politikası olacak.

Merkez Bankası net bir şekilde ortaya koydu, önümüzdeki yıl Mayıs'a kadar yıllık enflasyon yükselişte olacak, sonrasında çok güçlü bir şekilde düşecek, gelecek yılı yüzde 36 ile bitirmeyi öngörüyoruz.

Kısa vadede büyümede bir yavaşlama riskini alıp, bunu yapmak durumundayız, enflasyonu tek haneye indirmekte kararlıyız.

Önümüzdeki seneden itibaren aylık enflasyondaki düşüşün kalıcı bir şekilde devam edeceğini düşünüyoruz.

Kira artışlarında normalleşmeye gideceğimize inanıyorum

Şu anda bir konut seferberliğindeyiz. Önümüzdeki birkaç ay içinde vatandaşlarımıza en az 200 bin konut sunulmuş olacak, konut arzının artması deprem nedeniyle arızi olarak ortaya çıkan kira artışını sınırlayacak.

Kira artışlarında bir normalleşmeye doğru gideceğimize inanıyorum, bütün sektörlerde bu hissedilecek.

TL mevduatın cazip hali devam edecek

KKM'de çok ciddi bir düşüş var, devam etmesini bekliyoruz. TL mevduatı cazip hale geldi, bu devam edecek

Cari açığı yüzde 2'nin altına düşürmek istiyoruz

Mali disiplin çok önemli, Türkiye ikiz açığı izin veremez, cari açıkta da kalıcı başarıyı sağlayacağız.

Cari açığı yüzde 2'nin altına düşürmek istiyoruz, doğrudan yatırımlarla finanse edilebilir düzeye çekeceğiz, oraya çekene kadar da durmayacağız.

İş dünyasına çağrı

Şirketlere sesleniyorum; fiyat artışlarında makulleşmeye gitmeleri kaçınılmaz, politika çerçevesi bunu zorunlu hale getirecek.

Önümüzdeki dönemde iç talep yavaşlayacak, şirketlerimiz mutlaka dış pazar arayışına girsinler, her türlü desteği vereceğiz.

Yakın dönemde açıklayacağız, Türk Eximbank'a 10 yıl vadeli, yüksek montanlı, sermaye benzeri bir kredi getireceğiz.

(Yatırımlara Teşvik) Önümüzdeki dönemde bunu Merkez Bankasından alıp bütçe kapsamında yapmak istiyoruz, çünkü MB'nin görevi fiyat istikrarıdır, yatırım teşvikini biz vereceğiz.