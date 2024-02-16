Şimşek'ten 'piyasa beklenti anketi' yorumu: İyileşme 4 aydır devam ediyor
Bakan Şimşek, "Piyasanın 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi yüzde 37,8'e geriledi. Beklentilerdeki iyileşme 4 aydır devam ederek 7,5 puana ulaştı" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün açıklanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Şubat ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını sosyal medya hesabından değerlendirdi. Şimşek, piyasanın 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisinin yüzde 37,8'e gerilediğini belirterek, "Enflasyon beklentilerindeki iyileşme program hedefimize yakınsamaya devam ediyor" ifadesini kullandı.
Beklentilerdeki iyileşmeye dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:
"Piyasanın 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi yüzde 37,8'e geriledi. Beklentilerdeki iyileşme 4 aydır devam ederek 7,5 puana ulaştı. Enflasyon beklentilerindeki iyileşme program hedefimize yakınsamaya devam ediyor."
Piyasanın 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi yüzde 37,8’e geriledi.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) February 16, 2024
Beklentilerdeki iyileşme 4 aydır devam ederek 7,5 puana ulaştı.
Enflasyon beklentilerindeki iyileşme program hedefimize yakınsamaya devam ediyor. pic.twitter.com/dXTAUnpqlx