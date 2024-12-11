Son dakika... ABD enflasyon verisi açıklandı

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), kasımda aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda ise yüzde 2,7 yükseldi. Beklenti aylık artışın yüzde 0.2, yıllık artışın ise yüzde 2.7 gelmesi yönündeydi.

Tüketici fiyatları ekim ayında, bir önceki aya göre yüzde 0,2 oranında ve geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 oranında artış göstermişti.

Çekirdek enflasyon beklentileri aştı

Gıda ve enerji hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,3 yukarı geldi. Analistler, çekirdek enflasyonun aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,2 artış göstereceği yönünde görüş belirtmişlerdi.

Ülkede enerji fiyatları aylık bazda yüzde 0,2 artarken, yıllık yüzde 3,2 düştü, gıda fiyatları aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 2,4 arttı.

Ocak ayında reel ortalama haftalık kazançlar yüzde 0,3 artış gösterdi

ABD TÜFE beklentileri karşıladı

Colendi Menkul

ABD’de kasım ayı TÜFE aylık bazda beklentilere paralel olarak 0,3% artış gösterdi. Bir önceki ay 2,6% olan manşet enflasyon, beklentilere paralel olarak 0,1 puan artışla %2,7’ye yükseldi. Çekirdek veri aylık üst üste 4. ayda 0,3% artış göstermeye devam etti. Açıklanan kasım ayı enflasyon raporu, dezenflasyon sürecinin devam ettiğini gösterirken, çekirdek TÜFE’deki direnç dikkat çekti. Beklentilere paralel sonuçların riskli varlıklara etkisini sınırlı pozitif, DXY etkisi sınırlı negatif olarak değerlendiriyoruz. Gelecek hafta yapılacak Fed toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimine kesin gözüyle bakılırken, noktasal grafikte üyelerin 2025’te faiz indirimine ilişkin beklentileri piyasanın kısa-orta vadeli yönünü belirleyecek.