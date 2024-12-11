Petrolde talebin düşmesi beklentisi korunuyor

2024 yılı için küresel petrol talebinde büyüme beklentisini 210 bin varil/gün düşürerek 1,61 milyon varil/güne indiren OPEC, küresel petrol talebinin 103,82 milyon varil/gün olacağını tahmin etti.

OPEC, 2025 yılında küresel petrol talebinin 1,45 milyon varil/gün artarak 105,277 milyon varil/güne yükseleceğini öngördü. Geçtiğimiz ay 2025 yılında talebin 1,54 milyon varil/gün artarak 105,57 milyon varil/gün olacağı öngörülmüştü.

OPEC'in ForeksHaber ile paylaştığı aylık "Petrol piyasası" raporuna göre, kasım ayında OPEC'in 12 üyesinin toplam ham petrol üretimi bir önceki aya 1046 bin varil artarak 26 milyon 657 bin varil/gün olarak gerçekti.

OPEC+'nın diğer üyelerinin toplam üretimi ise eylül ayındaki 13 milyon 803 bin varil/gün seviyesinden 219 bin varil/gün artarak 14 milyon 8 bin varil/güne yükseldi.

OPEC+'nın toplam üretimi kasım ayında 323 bin varil/gün artışla 40 milyon 665 bin varil/güne yükseldi.

Aralık ayı raporuna göre OECD ülkelerindeki ticari petrol stokları ekim ayında 22,3 milyon varil azalarak 2 milyar 777 milyon varil oldu. Stoklar geçen yılın aynı dönemine göre 15,5 milyon varil ve son 5 yılın ortalamasının 93,2 milyon varil azaldı.

Ekim ayında OECD stoklarının talebi karşılayabileceği gün sayısı ise 5 yıllık ortalamanın 2,9 gün altında 60,8 gün oldu.