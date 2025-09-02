Rusya'nın petrol arzına yönelik endişeler fiyatları yükseltti

Brent ham petrolü düne göre 28 sent veya %0,4 artışla varil başına 68,43 dolara yükselirken, ABD'nin Batı Teksas ham petrolü Cuma gününe göre 91 sent veya %1,4 değer kazanarak 64,92 dolara ulaştı.

Analistler Brent petrolü için hedef olarak 69,07 doları işaret ediyorlar. Batı Teksas petrolü ise 65,40 doları görebilir. Brent petrolü için destek 67,53 ve Batı Teksas petrolü için 64,03 dolarda.

Rusya ve Ukrayna son dönemde birbirlerinin petrol rafinerileri, boru hatları ve elektrik şebekeleri gibi kritik enerji altyapılarını hedef alan hava saldırılarını arttırdı. ANZ'de kıdemli emtia stratejisti olan Daniel Hynes, "Rusya'daki enerji altyapısına yönelik devam eden riskler yüksek olmaya devam ediyor" dedi.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Rusya ve Hindistan ile yaptığı zirvede Küresel Güney'e öncelik veren "yeni bir küresel düzen" talebini yineleyerek jeopolitik gerilimi arttırdı.

Yatırımcılar şimdi gelecekteki üretim politikasına ilişkin sinyaller için 7 Eylül'de yapılacak OPEC+ toplantısına bakıyor.