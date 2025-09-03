  1. Ekonomim
  2. Emtia Haberleri
  3. Bakır fiyatları 5 ayın en yüksek seviyesinde
Bakır fiyatları 5 ayın en yüksek seviyesinde

Bakır fiyatları, ABD'de faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesi ve doların zayıflamasının desteğiyle çarşamba günü beş ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Londra Metal Borsası'nda (LME) üç aylık bakır kontratı, 10.038 doları görerek 26 Mart'tan bu yana en yüksek değerine ulaştı.

Piyasalar, cuma günü açıklanacak ABD istihdam verilerinin zayıf bir işgücü piyasasını doğrulayarak Eylül ayındaki faiz indirimi olasılığını güçlendirmesini bekliyor. Düşen faiz oranlarının, büyümeye bağımlı metallerin talebini artırması öngörülüyor.

Ancak, ABD'nin geniş kapsamlı ithalat tarifelerinin yarattığı ekonomik büyüme endişeleri, endüstriyel metaller üzerindeki baskıyı sürdürüyor.

Çin'de hizmet sektörü faaliyetinin 15 aydır en hızlı büyümeye ulaşması olumlu bir gelişme olsa da, Çin borsaları bu veriyi görmezden gelerek haftanın en büyük düşüşünü kaydetti.

Diğer metallerde, çinko Mart ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaşırken, nikel, kalay ve kurşun da yükseliş kaydetti. Alüminyum işlemlerde sabit kaldı.

