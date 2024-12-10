Son dakika... Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısına başladı

Milyonlarca çalışanı etkileyen yeni asgari ücret görüşmeleri başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde toplananan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 15 kişiden oluşuyor. Komisyonda işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon TÜRK-İŞ temsil edecek. Komisyonda işçi kesimini temsil eden 5 kişilik Türk-İş heyetine, Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar başkanlık edecek. Heyette geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 4 işçi yer alacak. Masada işçileri aşçı Selma Sayın, kuaför Nihan Koçak, taşeron işçi Durmuş Öztürk ve basın mensubu Sezer Özseven temsil edecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre, Türkiye'de yaklaşık 7 milyon kişi asgari ücretle çalışıyor.

Bakan Işıkhan: Adil asgari ücretin belirlenmesini ümit ediyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın toplantıdaki konuşmasından öne çıkanlar şöyle: "Asgari ücret genel seviyeyi değil, çalışanlara ödenecek minimum seviyeyi belirtir. İşçi temsilcileri, işveren temsilcilerinin görüşlerini dinliyoruz. Ekonomik göstergeleri de titizlikle değerlendiriyoruz. Enflasyon oranı, satın alma gücü, iş gücü piyasasının ihtiyaçları gibi konuları detaylı şekilde analiz ederek işçi ve işveren tarafını gözeterek adil asgari ücretin belirlenmesini ümit ediyoruz. Asgari ücrete yapılan artışlar enflasyona karşı kalkan olmakla kalmamış satın alma gücünü artırmıştır. Sürekli artan refahımız aziz milletimizin daha fazla istihdam olarak geri dönmektedir. Güncel istihdam verilerimiz en önemli göstergedir. OVP'ye uyumlu şekilde çalışma hayatını güçlendirmeye yönelik attığımız adımlar Ekim'de istihdam 32 milyon kişiye ulaşmıştır. İstihdam tarihin en yüksek seviyesini görmüştür.

Gençlerin ve kadınların çalışma hayatında daha fazla rol üstlenmesi için politikaları sürdürmeye devam edeceğiz.

Türkiye Cumhurbaşkanımızın liderliğinde üretim, ihracatıyla bölgede lider, dünyada söz sahibi ülke haline gelmiştir. İşverenlerimiz gücün yolunu açan ve istihdamı sağlayan aktörlerdir. Birlikte yan yana yürüyerek üretim çarklarını döndürecek ekonominin dinamiklerini güçlü tutarak bugünlere geldik.

"Alın teriyle sermayeyi karşı karşıya getiren anlayışı reddediyoruz"

Bizim vizyonumuzda alın teri kutsaldır, sermaye ise kalkınmanın motor gücüdür. İşçinin emeğiyle işverenin yatırım gücünü aynı potada birleştiren bir düzen Türkiye'nin kalkınması için hareket noktası olacaktır.

Bizler alın teriyle sermayeyi karşı karşıya getiren çatışmacı anlayışı reddediyoruz. Çünkü Türkiye'nin büyük kalkınma hamlesini ancak işçi ve işverenin el ele verdiği düzenle gerçekleştirebiliriz. Türkiye Yüzyılı vizyonu sosyal adalet, dayanışma ve birlikte büyüme iradesinin ortaya koyduğu idealdir.

İnsanı, emeği, alın teri ve dayanışmayı merkeze alan anlayışla hareket ediyoruz. Çalışma hayatında da bireyi toplumdan koparmadan, dayanışma içinde büyümeyi hedefleyen modeli hayata geçirmeyi gayret ediyoruz. Bireysel çıkarları değil, toplumsal faydayı esas alan yaklaşımları benimsemek durumundayız.

"İnsana ve çalışana yatırım yaptığınızda geleceği inşa edebiliriz"

İnsan her türlü yapının temelidir. İşletmelerin de temelinde insan vardır. İnsana ve çalışana yatırım yaptığınızda geleceği inşa edebiliriz. Bu süreç işletmenin değil, ekonomi ve toplumu güçlendirecek zincirleme etki yaratır.

Biz öngörüyü reddediyoruz. Piyasanın toplumdan bağımsız yapıya dönüşmesi en büyük yanılgıdan biridir. Bizler çalışanları sadece üretim sürecinin parçası olarak görmüyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonunda her vatandaşın emeği değerlidir.

Çalışanların emeğine saygı göstermenin ön şartı adil çalışma ve adil ücret politikasına bağlı. Bir çalışan ortaya koyduğu çabasına karşılık almalıdır.

Belirlenecek olan 2025 yılı asgari ücretinin hayırlar getirmesini temenni ediyorum."

AK Parti kulislerinde hangi rakam konuşuluyor?

Bugün başlayacak olan asgari ücret artışıyla ilgili komisyon toplantıları öncesi Ekonomi Gazetesi TBMM muhabiri Besti Karalar, AK Parti kulislerinden milletvekilleri ve yöneticilerin beklentilerini 'Ankara Günlüğü'nde kaleme almıştı.

Karalar kulis haberinde şu bilgileri vermişti:

Asgari ücret konusunda, AK Parti’de iki farklı görüş hakim. Beklentiler farklı olsa da, tahminler aynı. AK Parti yöneticileri daha çok ekonomi yönetiminin diliyle konuşuyor: “Asgari ücret artışı dengeli yapılmalı. Geçmişte verilen yüksek oran yüzünden denge bozuldu ve şimdi toparlanmıyor. Bir kere düğme yanlış iliklenince düzeltmek zor oluyor. Beklentiyi yüksek tutacak açıklamalar, oran belirlenmesinde sıkıntı yaratır” değerlendirmeleri yapılıyor. AK Parti yöneticileri 2025 yılı asgari ücretin 22 bin ve üstü olması yönünde görüş bildirirken, bu oranın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da isteği ile 24 bin ve üstüne çıkarılacağı tahminleri yapılıyor.

Enflasyon oranında artış beklentisi yüksek

AK Partili milletvekilleri hem asgari ücret, hem de en düşük emekli maaşı konusunda beklentilerini yüksek tutuyor. Vekiller saha izlenimleri doğrultusunda seçmenin beklentisi ile görüşlerini dile getiriyorlar. Milletvekilleri, “Emekli maaşları bize yerel seçimlerde oy kaybettirdi. Sahada vatandaş bizi dövüyor. Bu ekonomi şartlarda geçinemediklerini şikayet ediyorlar. Haklılar. Asgari ücretin 2024 yılı sonunda ortaya çıkacak enflasyon oranında artmasını bekliyoruz. Bu oranın da yüzde 44’e denk gelmesini bekliyoruz. Yüzde 44 zam yapılırsa asgari ücret 24 bin 432 TL olur. Bu oranın daha yukarı çıkması sürpriz olur” değerlendirmeleri yapılıyor.

AK Parti de beklentiler farklı olsa da tahminler aynı oranda birleşiyor: “Asgari ücret 23 binin altında olmaz, 25 binin ise üstüne çıkması sürpriz olur” yorumları yapılıyor.

CHP 30 bin lirada ısrarcı

Öte yandan CHP ise asgari ücretin en az 30 bin TL olmasını savunuyor. Özgür Özel, partisinin grup toplantısında şunları söylemişti:

"2002 Aralık AK Parti döneminde dönenen ilk asgari ücret 184 lira 30 kuruş. Bir asgari ücretlinin alıdğı çeyrek altın sayısı yedi. Bugün son alınan asgari ücretle alınabilen altın sayısını çevirdiğimizde arada dağlar kadar fark var. Ve bugün yedi çeyrek altın alabilmek için 35 bin TL asgari ücret almak gerekiyor. Bugünkü asgari ücret üç çeyrek altın alıyor. Yedi çeyrek altın için 35 bin TL gerekiyor.

Şimdi Türk-İş’e, Hak-İş’e ve DİSK’e; bundan sonraki süreçte, asgari ücretin hiç olmazsa Adalet ve Kalkınma Partisi’nin geldiği gün kadar değerli olabilmesi için vereceğiniz her mücadelede yanınızdayız. CHP tarafından da 30 bin TL’nin altındaki bir asgari ücreti kabul edene asla ve asla bir gönül bağı kurmayacağız. 30 bin TL’nin altında bir asgari ücret asla kabul edilemez."

MÜSİAD: Asgari ücrette yüzde 25'in üzerinde artış doğru değil

Türkiye’nin önde gelen işverenlerinin bulunduğu Müstakil Sanayiciler ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD) Başkanı Mahmut Asmalı, asgari ücret zammı için yüzde 25 kritik sınırına dikkat çekerken, artışın enflasyon hedeflerine zarar getirmesinin doğru olmadığını ifade etmişti. Asmalı, "Bana göre asgari ücrette yüzde 25'in üzerinde artış doğru değil" demişti.

Mevcut asgari ücret 17 bin 2 lira

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş. Bunun 20 bin 2 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 3 bin 100 lira 39 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 400 lira 5 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor.

Oyların eşitliği halinde komisyon başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.