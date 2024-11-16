  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Bakan Göktaş duyurdu: Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırıldı
Takip Et

Bakan Göktaş duyurdu: Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Evde Bakım Yardımı’nın hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu. Bakan Göktaş yaptığı açıklamada, “546 bin vatandaşımız bu yardımdan yararlanıyor. Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 4,9 milyar lira yardımı hesaplara yatırıyoruz” dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan Göktaş duyurdu: Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırıldı
Takip Et

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine yönelik “Evde Bakım Yardımı”nı hesaplara yatırmaya başladıklarını belirterek, “546 bin vatandaşımız bu yardımdan yararlanıyor. Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 4,9 milyar lira yardımı hesaplara yatırıyoruz” açıklamasında bulundu. 

Göktaş, yaptığı açıklamada, Bakanlığın aile odaklı bakım hizmet modellerinden biri olan “Evde Bakım Yardımı” uygulamasının 2006’da hayata geçirildiğini hatırlattı.

"Evde Bakım Yardımı ile aile birliğinin korunmasına destek oluyoruz"

Engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmesi için başlatılan çalışma kapsamında engellilerin aile bütünlüklerini muhafaza edecek şekilde bakımlarının evde yapılmasını öncelediklerini vurgulayan Göktaş, “Evde Bakım Yardımı ile engellilerin yaşadıkları ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz. Bakanlık olarak engelli bireylerin eğitim, sağlık, güvenlik, istihdam gibi temel haklarına tam olarak ulaşmaları için hak temelli bir bakış açısıyla politikalar geliştiriyor, geliştirdiğimiz bütüncül ve adil sosyal hizmet modelleri ile toplumun her bir ferdine ulaşmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. 

Hak sahibi başına aylık 9 bin 77 lira ödeme

Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 9 bin 77 lira ödemenin her ayın 15’inde yapıldığını belirten Göktaş, şunları kaydetti:

“Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 4,9 milyar TL Evde Bakım Yardımı’nı hesaplara yatırmaya başladık. Hali hazırda 546 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı’ndan yararlanıyor. Türkiye Yüzyılı Vizyonumuz çerçevesinde bakanlık olarak engellilik alanındaki hak temelli sosyal yardımların şeffaf bir anlayışla sürdürülebilir olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum.”

ABD'den TSMC'ye 6,6 milyar dolarlık destekABD'den TSMC'ye 6,6 milyar dolarlık destekTeknoloji
CHP asgari ücret için düğmeye bastı! 5 konfederasyonla maaş zammı politikası masaya yatırılacakCHP asgari ücret için düğmeye bastı! 5 konfederasyonla maaş zammı politikası masaya yatırılacakEkonomi

 

 

Ekonomi
KVKK'den Twitch'e veri sızıntısı nedeniyle 2 milyon lira ceza: Türkiye'de 35 bin kişi etkilendi
KVKK'den Twitch'e 2 milyon lira ceza
Piyasalarda gelecek haftanın gündemi yoğun
Piyasalarda gelecek haftanın gündemi yoğun
10 başlıkta geçen hafta piyasaların gündemi ne oldu?
10 başlıkta geçen hafta piyasaların gündemi ne oldu?
‘Kuş gribi’ söylemi yumurta fiyatlarını artırdı! Tarım Bakanlığı bile fırsatçılığa isyan etti!
‘Kuş gribi’ söylemi yumurta fiyatlarını artırdı, Bakanlık bile fırsatçılığa isyan etti
CI, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti
CI, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti
'Efsane kasım değil efsane pazarlama taktiği' deyip uyardı: Fırsatçılara gün doğuyor
'Efsane kasım değil efsane pazarlama taktiği' deyip uyardı