SON DAKİKA! Elektriğe yüzde 38 zam

ANKARA (EKONOMİ) – Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik tarifelerine 1 Temmuz’dan geçerli olmak üzere zam yaptı. Kurumdan verilen bilgide, enerji üretim maliyetleri nedeniyle artış yapıldığı belirtildi.

Verilen bilgiye göre, mesken abone grubu için yüzde 38, tarımsal faaliyetler abone grubu için yüzde 30, kamu ve özel hizmetler sektörü abone grubunun düşük kademesi için yüzde 38 ve yüksek kademesi için yüzde 20 oranında artış yapıldı.

Artışın ardından, evlerde kullanılan elektriğin 100 kWh bedelinin 207,23 TL olduğu kaydedildi.