Son dakika... ENAG eylül ayı enflasyonunu açıkladı
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), son dakika enflasyon rakamlarını açıkladı. Eylül ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3.79 olurken, yıllık bazda yüzde 63.23 olarak gerçekleşti.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), eylül ayı enflasyon araştırmalarının sonucunu duyurdu. ENAG'a göre aylık bazda enflasyon yüzde 3.79 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 63.23 olarak gerçekleşti.
Ekonomi