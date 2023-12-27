Son dakika... Yeni asgari ücretin detayları açıklandı: Brüt asgari ücret zam oranı ne kadar oldu?

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 2024'te geçerli olacak yeni asgari ücret açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmalarında varılan sonucu, işçi ve işveren heyetlerinin katılımıyla bakanlıkta düzenlediği toplantıyla açıkladı.

Vatandaşları enflasyona ezdirmeme ve işçi, işveren ve istihdamı aynı anda koruma kararlılığına liderliğinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Işıkhan, yeni asgari ücretle ilgili şu bilgileri paylaştı:

Net asgari ücret 17 bin 2 lira

"Temmuz ayında net asgari ücret devletimiz tarafından verilen 500 lira asgari ücret desteği ile birlikte 11 bin 402 lira olmuştu. Şimdi de 700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere 1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olacak net asgari ücreti, 17 bin 2 lira olarak belirlemiş bulunuyoruz. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun inşallah.

Asgari ücrete zam oranı ne kadar oldu?

Bu rakamla net asgari ücrete, önceki döneme göre yüzde 49, önceki yıla göre ise kümülatif olarak yüzde 100 oranında artış yapılmış bulunmaktadır. Yeni miktar ile çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü bir kez daha yerine getirmiş olmanın memnuniyeti içerisindeyiz. Devletimiz, tüm kurum ve kuruluşlarıyla işçisinin, işverenin ve tüm vatandaşlarının yanında yer almaya devam edecektir. Türkiye Yüzyılı, emekçisinin, üretenin, işverenin ve yatırımcısının el ele verdiği birlik ve beraberlik ruhu içerisinde kararlı adımlarla ilerlemeye devam edecektir."

TÜRK-İŞ'in talebi 18 bin lira

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ise gerçekleştirdikleri toplantıda TÜRK-İŞ’in talebini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile paylaştığını dile getirerek, "Bizim talebimiz 18 bin lira idi ve bu müzakerelerin yılda 2 kere yapılmasıydı. Pazardaki, marketteki fiyatlar durmadan da asgari ücreti konuşmanın bir anlamı yok. Ama maalesef fiyat artışları ortada. O yüzden dedik ki, ‘Asgari ücret 18 bin lira olsun, yılda 2 kere zam olsun’. Ama Sayın Bakanımızın işveren temsilcileriyle anlaştıkları rakam 17 bin lira. Asgari ücret, başlangıç ücreti olmasına rağmen maalesef geçim ücreti oldu. İşverenlerin yüzde 90’ı bu asgari ücretin üstünde bir ücret vermiyor. İnsanlara ‘Bu ücretle’ geçinin diyor. Enflasyon durmadığı müddetçe yılda bir kere zamla milletin talebini yerine getiremeyiz" dedi.

Asgari ücret brüt ne kadar oldu?

Işıkhan'ın kamuoyuyla paylaştığı yeni asgari ücretin detayları netleşti.

Buna göre, brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş olan asgari ücretin, 17 bin 2 lira 12 kuruşunu net asgari ücret, 2 bin 800 lira 35 kuruşunu SGK primi ve 200 lira 3 kuruşunu işsizlik sigortası primi oluşturdu.

Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar oldu?

Brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş olan asgari ücrete, 3 bin 100 lira 39 kuruş SGK primi (işveren payı) ile 400 lira 5 kuruş işveren işsizlik sigorta primi kalemleri de eklenince yeni asgari ücretin bir işçi için işverene aylık maliyeti 23 bin 502 lira 94 kuruş oldu.