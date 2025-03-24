S&P: Türkiye’de artan belirsizlik ekonomiyi zorlayabilir

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, Türkiye’de yaşanan son gelişmelerin ekonomiye ve piyasalara etkisine yönelik değerlendirmede bulundu.

Geçen hafta gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu ve İstanbul'da farklı belediye başkanları ve yöneticilerin sonrasında tutuklanmasının, Türkiye ekonomisine duyulan güven ve döviz kurunun istikrarı açısından risk oluşturabileceği uyarısında bulunuldu.

S&P, “Geçtiğimiz hafta muhalif siyasetçilerin tutuklanması ve hapse atılması, Türkiye ekonomisine duyulan güven ve döviz kurunun istikrarı açısından risk oluşturabilir” derken, “Siyasi gerginliklerin geri dönmesi reformları sekteye uğratabilir” ifadelerini kullandı.

Kuruluşun notunda piyasa etkilerinin görülebileceği şu şekilde ifade edildi:

"2023 yılının sonundan bu yana Türkiye'deki yetkililer, hane halkını tasarruflarını altın ve dövizden çıkarıp tekrar yerli paraya çevirmeye ikna etme konusunda önemli bir ilerleme kaydettiler. Bu durum ülkenin döviz rezervlerini artırdı ve enflasyondaki düşüşü teşvik ederek Türkiye'ye ilişkin notumuzu destekledi (BB-/Stable/B; Türkiye ulusal ölçeği: trAA+/--/trA-1+ ). Ancak siyasi gerginliklerin geri dönmesi bu reformları sekteye uğratabilir."

Merkez bankasının son dönemdeki acil müdahaleleri arasında doğrudan döviz satışı, likidite ve vadeli işlemler ve gecelik borç verme faizinde acil bir artış yer aldığını belirten S&P, "Artan belirsizliğin hane halkı harcamaları, sermaye girişleri, döviz kuru, büyüme ve enflasyon üzerindeki ikinci tur etkilerinin, yakın zamana kadar mevduat dolarizasyonunda ve enflasyonda kayda değer bir düşüşü kesintiye uğratarak önemli olabileceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.