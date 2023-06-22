SPK 6 şirketin sermaye artırımına onay verdi

SPK'nın haftalık bülteni yayımlandı. Kurul, Reysaş Taşımacılık ve Lojistik AŞ'nin 250 milyon liralık bedelli sermaye, kar payından ödenmek üzere Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 100 milyon liralık, iç kaynaklardan karşılanmak üzere İhlas Haber Ajansı AŞ'nin 99 milyon lira, Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T. AŞ'nin 294 milyon lira ve Doğu Aras Enerji Yatırımları AŞ'nin 183 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımı ile Otto Holding AŞ'nin 70 milyon 238 bin 47 liralık tahsisli satışla sermaye artırımını onayladı.

8 şirketin 53 milyar 725 milyon borçlanma aracı ihracına izin veren Kurul, 1 gayrimenkul yatırım fonunun kurucu değişikliğine, 12 portföy yönetim şirketinin sermaye artırım talebine ve 1 girişim sermayesi yatırım ortaklığının sermaye artırımına ilişkin ihraç belgesine de onay verdi.

Kurul ayrıca Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 26 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasını kararlaştırdı.