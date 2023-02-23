SPK haftalık bülteni yayınlandı

SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Barem Ambalaj Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 210 milyon TL, İşbir Sentetik Dokuma Sanayi AŞ'nin 282 milyon 931 bin 987,84 TL olmak üzere toplamda 492 milyon 931 bin 987,84 TL bedelsiz sermaye artırımını onayladı.

Aktif Yatırım Bankası AŞ, Mercedes Benz Kamyon Finansman AŞ, Şekerbank TAŞ, Trive Yatırım Menkul Değerler AŞ ve Destek Finans Faktoring AŞ'nin toplamda 1 milyar 980 milyon TL ve 305 milyon 420 bin dolar tutarında borçlanma tavanı içeren ihraç belgesi olumlu karşılandı.

Kurul, 24 Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ Premium Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve İş Portföy Yönetimi AŞ Dördüncü Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun kuruluşlarına izin verilmesi ve katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgelerinin onaylanması, Ziraat Portföy BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu’nun kuruluşuna izin verilmesi ve katılma paylarının halka arzına ilişkin izahnamenin onaylanması, Gri Portföy Yönetimi AŞ Değişken Şemsiye Fon'un kuruluşuna ve İkon Menkul Değerler AŞ’nin işlem aracılığı faaliyet izni verilmesi, Forte Kitle Fonlama Platformu AŞ unvanlı kitle fonlama platformu kuruluşuna izin verilmesi taleplerini olumlu karşıladı.

Martı Otel İşletmeleri AŞ'ye denetim sürecinde Kurul'a eksik, gerçeğe aykırı ve yanıltıcı nitelikte bilgi verilmesi nedeniyle 69 bin 783 TL idari para cezası uygulanmasına, Orhan Erbil Yılmaz ve 2 kişi hakkında suç duyurularının yapılmasına karar verildi.

Kurul, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 25 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasını kararlaştırdı.

Kurul, İstanbul Portföy Yönetimi AŞ, İş Portföy Yönetimi AŞ, Inveo Portföy Yönetimi AŞ, QNB Finans Portföy Yönetimi AŞ, Rota Portföy Yönetimi AŞ'nin fonlarının katılma paylarının ihracına ilişkin izahnamelerin onaylanması taleplerini olumlu karşıladı.

Gri Portföy Yönetimi AŞ Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebine onay veren Kurul tarafından, Allbatross Portföy Yönetimi AŞ’nin, 20 milyon TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 12 milyon 500 bin TL olan çıkarılmış sermayesinin 17 milyon 500 bin TL’ye artırılmasına izin verilmesi, Meksa Yatırım Menkul Değerler AŞ’nin Diyarbakır'da irtibat bürosu açılması talebiyle yapmış olduğu başvuru olumlu karşılandı.