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SPK'dan karar: Bir hisseye kredili işlem yasağı getirildi

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında Ege Gübre Sanayi olmak üzere bir hissenin paylarına 23 Ağustos tarihine kadar kredili işlem yasağı geldi.

Haber Merkezi
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SPK'dan karar: Bir hisseye kredili işlem yasağı getirildi
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Borsa İstanbul, bir hissenin paylarına kredili işlem önlemi aldığın duyurdu.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında Ege Gübre Sanayi olmak üzere bir hissenin paylarına 23 Ağustos tarihine kadar kredili işlem yasağı geldi.

Açıklamada, "Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında EGGUB.E payları 26/07/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 23/08/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir" ifadeleri kullanıldı.

 

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