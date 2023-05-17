SPK'dan Sasa ve Çemtaş'ın sermaye artırımına onay

SPK haftalık bültenine göre kurul, Sasa Polyester'in 52 milyon 601 bin 757,75 TL iç kaynaklardan, 2 milyar 940 milyon 766 bin 824,35 kar payından olmak üzere toplam 2 milyar 993 milyon 368 bin 582,10 TL bedelsiz sermaye artırımını onayladı.

Şirketin mevcut 2 milyar 302 milyon 591 bin 217 TL olan sermayesi, artırım sonrası 5 milyar 295 milyon 959 bin 799,10 TL'ye çakacak.

Çemtaş Çelik Makina ise 399 milyon 24 bin 320 TL kar payından karşılanmak üzere bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştirecek.



Şirketin mevcut 100 milyon 975 bin 680 TL olan sermayesi artırımın ardından 500 milyon TL'ye ulaşacak.