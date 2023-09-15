Standard Chartered'dan TCMB analizi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) kısa vadede hızla yükselen enflasyona ve artan dış dengesizliklere odaklanmaya devam edeceğini öngören Standard Chartered, Merkez Bankası'nın 21 Eylül toplantısında politika faizini 500 baz puan artırmasını beklediklerini bildirdi.

"Orta vadeli ekonomik plan ve siyasi sahiplenme, ortodoks politikaya yakın vadeli bağlılığı teyit ediyor" değerlendirmesini yapan Standard Chartered, haftalık repo faizinin, politikadaki mevcut dönüşe bağlı olarak yılsonunda %35,00 olacağını tahmin ettiklerini vurguladı.

TCMB'nin faiz oranlarını yeni başkan atanması ve Para Politikası Kurulu'nun yeniden oluşturulmasından bu yana toplam 1,650 baz puan artırdığını belirten Standard Chartered, "Bizim görüşümüze göre bu, istikrarı sağlamaya yönelik bir taahhüdü göstermektedir. Para politikası yoluyla ekonomiyi desteklemektedir. Bu ihtiyatlı yaklaşımın önümüzdeki dönemde de devam etmesini bekliyoruz" dedi.