Sultan Etçi 2025 yılında yeni ürün ve ihracatla büyüyecek

Takip Et

HÜSEYİN GÖKÇE / ANKARA

Ankara’da 12 bin metrekarelik tesisinde günlük 25 ton şarküteri, 50 ton et işleme kapasitesiyle faaliyet gösteren Sultan Etçi, 2025’te Ar- Ge çalışmaları sonucu geliştirdiği yeni ürünlerle piyasadaki etkinliğini artıracak. Sultan Etçi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bılıkçı, sektörde ilk 5 firma arasında yer aldıklarını, 2025 yılında yenilikçi ürünlerle birlikte ihracata da ağırlık vereceklerini kaydetti. Bılıkçı yükselen fiyatların tüketiciyi beyaz ete yönelttiğini belirtirken, bunun da protein alımını sınırlandırdığı görüşünü dile getirdi.

Sektöre ilişkin EKONOMİ’ye değerlendirmelerde bulunan Mustafa Bılıkçı, 52 yılı geride bırakan firmanın 12 bin metrekarelik teknolojik tesiste üretim yaptığını, dağıtım ve tedarik zincirinde de örnek bir ekosistem kurduklarını söyledi. Bılıkçı; BİM, A101, Şok, Metro, CarrefourSA gibi genel zincir marketler yanı sıra büyükşehirler ve Antalya’da zincir market ve otellere ürün verdiklerini kaydetti.

E-ticaret kanallarında da hızlı büyüdüklerini ve Getir ile işbirliği yaptıklarını vurgulayan Bılıkçı, Türkiye ve dünya ekonomisi için zor geçen 2024 yılının Sultan Etçi açısından başarıyla tamamlandığını söyledi. Dijitalleşme ve sürdürülebilirlik odaklı projelere ağırlık verdiklerinin altını çizen Mustafa Bılıkçı, yenilenebilir enerji kullanımını artıracaklarını, 2025 yılında karbon ayak izini yüzde 15 azaltacaklarını belirtti. Türk mutfağını ve Sultan Etçi lezzetlerini uluslararası arenaya taşıyacaklarını dile getiren Mustafa Bılıkçı, “2025 bizim için inovasyon, büyüme ve sürdürülebilirlik yılı olacak” diye konuştu.

Sultan Etçi’nin geleneksel şarküteri ürünleriyle ön plana çıktığını ifade eden Bılıkçı, bu grupta Sultan Sucuğun amiral gemi olarak öne çıktığını, taze ve dondurulmuş et kategorisinde de güçlü olduklarını vurguladı.

Yüksek protein ve katkısız doğal bileşenleriyle öne çıkan ürünleriyle birlikte, özel beslenme gereksinimi olan tüketiciler için de çözümler sunduklarının altını çizen Mustafa Bılıkçı, glütensiz ve diyabet dostu seçenekler de sunduklarını bildirdi. Bu kapsamda ciddi Ar-Ge yatırımı yaptıkları bilgisini veren Bılıkçı, “Son yıllarda yaptığımız çalışmalar, özellikle sağlıklı beslenme trendlerine uyumlu ürünler geliştirme üzerine yoğunlaşmıştır. Light ürünler, katkısız ve doğal içerikli seçenekler bu çalışmaların bir sonucu olarak ortaya çıktı” dedi.

■ “Hedefimiz tüketicinin kırmızı ete ulaşımını kolaylaştırmak”

Artan fi yatların tüketici davranışlarını da ciddi şekilde etkilediğini söyleyen Mustafa Bılıkçı, “Kırmızı et, protein ihtiyacını karşılamada temel ürün olsa da fi yat artışları nedeniyle tüketiciler daha az kırmızı et tüketmeye başladı. Bu durum, özellikle düşük ve orta gelir gruplarını daha fazla etkiliyor. Tüketiciler, tavuk gibi daha ekonomik alternatiflere yöneldiler. Dolayısıyla dengeli ve sağlıklı beslenme için gerekli olan protein alımı sınırlanıyor” dedi. Sultan Etçi olarak maliyetlerini optimize edip operasyonel verimliliği artırarak fi yatı rekabetçi seviyede tuttuklarını söyleyen Bılıkçı, hedeflerinin kırmızı ete ulaşımı kolaylaştırmak olduğunu belirtti.

■ “Porsiyonlar küçüldü, tüketici ekonomik markalara yöneldi”

Et tüketimini artırmanın yolunun yerli üretimi artırarak tüketicilere daha fazla değer sunmaktan geçtiğini dile getiren Mustafa Bılıkçı, “Et ve et ürünleri sektörü, özellikle Türkiye’de artan maliyetler, kur dalgalanmaları ve arz-talep dengesizliği gibi zorluklarla karşı karşıya. Yem, enerji, lojistik ve işçilik maliyetlerindeki artış, üreticilerin fi yatlarını yükseltmesine neden oluyor. Ayrıca, et hammaddesinin temininde yaşanan zorluklar ve ithalat kotaları gibi politikalar da sektörü doğrudan etkiliyor” değerlendirmesinde bulundu. Bılıkçı, tüketicilerin ayrıca daha küçük porsiyonlara, gramajı düşük ürünlere veya daha ekonomik markalara yönelmeye başladığını bildirdi.