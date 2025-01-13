Emekliye kötü haber: Zam yapıp emekli indirimini kaldırdılar!

METİN MERCAN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 yılının ilk Kabine Toplantısı'nda 2024 yılını emekliler yılı olarak ilan ettiğini duyurmuştu. "Emekliler Yılı" kapsamında Tarım Kredi, Türk Hava Yolları, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, GSM operatörleri, zincir marketler ve bazı giyim mağazalarında, sinema ve tiyatrolarda emeklilere özel kampanyalar başlatmıştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bu kapsamda bakanlığa ait trenlerde emeklilerin yüzde 10 indirimli seyahat edeceğini duyurmuştu. Ayrıca, emeklilere şehirlerarası otobüs biletlerinde yüzde 20 indirim uygulanacağı belirtilmişti.

2024'te 301 bin 239 emekli indirimden faydalandı

Uraloğlu, trenlerde 60-64 yaş arası yolculara yüzde 15, 65 yaş ve üstü yolculara yüzde 50 indirim uygulandığını da dile getirerek “Yaşa bakılmaksızın emekli vatandaşlarımıza yüzde 10 emekli indirimi kampanyası uygulayarak seyahatlerini kolaylaştırmayı amaçladık. İndirimden bugüne kadar 301 bin 239 kişi yararlandı.” ifadelerini kullandı.

Biletlere yüzde 44 zam, emekli maaşlarına yüzde 15

Köprü, otoyol ve tünellere gelen zammın ardından TCDD, 13 Ocak itibarıyla Yüksek Hızlı Tren, ana hat ve bölgesel tren bilet tarifelerine yüzde 44 zam yapıldı.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2025 yılı ilk 6 aylık dönemi için yüzde 15.75 oranında zam aldı. Memurlar ve memur emeklileri için ise zam oranı yüzde 11.54 olarak belirlendi.

Yeni tarife ile;

• Ankara-İstanbul güzergahı 540 TL'den 780 TL'ye

• Ankara-Konya güzergahı 250 TL TL'den 360 TL'ye,

• Ankara-Eskişehir güzergahı 280 TL'den 390 TL'ye çıktı.

Trenlerde yüzde 10 emekli indirimi kaldırıldı

ekonomim.com'un haberine göre 2024 yılının sona ermesiyle birlikte "Emekliler Yılı" da sona erdi. Emekliler için YHT, Anahat ve Bölgesel trenlerde uygulanan yüzde 10 indirim hakkı 31 Aralık 2024 itibarıyla kaldırıldı.

Emekli indirimi devam etseydi bir emekli;

• Ankara-İstanbul güzergahı için 780 TL yerine 702 TL,

• Ankara-Konya güzergahı için 360 TL yerine 324 TL,

• Ankara-Eskişehir güzergahı için 390 TL yerine 351 TL ödeyecekti.

Vatandaşlar tepkili: Emekli maaş zammım gelmeden tren indirimi kaldırıldı

Tren biletlerinde emekli indirimin kaldırılmasına vatandaşlar sosyal medyadan tepki gösterdi. Vatandaşlar "Emekli çok zengin olduğu için TCDD 'de indirim olayını kaldırmış", "2024 emekli yılı bitti, TCDD emekli indirimini kaldırdı", "TCDD 2025 girer girmez , emekli yılı bitti diye hemen %10 indirimi kaldırmış", "emekli maaş zammım gelmeden tren indirimi kaldırıldı" paylaşımlarıyla tepkilerini dile getirdi.

2024 yılı bilet fiyatları ne kadardı? TCDD, Temmuz 2024'te bilet fiyatlarına yüzde 25.6 oranında zam yapmıştı. • Ankara - İstanbul bilet fiyatı 540 TL • Ankara - Konya bilet fiyatı 250 TL • Ankara - Eskişehir bilet fiyatı 280 TL

Yolcu otobüslerindeki yüzde 20 indirim de kaldırıldı

Bakan Uraloğlu, otobüsle şehirlerarası seyahat eden emeklilere yüzde 20 indirim hakkından 2024 yılında 666 bin 99 emeklinin yaralandığını açıklamıştı.

"Emekliler Yılı"nın sona ermesiyle şehirlerarası otobüslerde emeklilere uygulanan yüzde 20 indirim de kaldırıldı.

Otobüs biletleri cep yakıyor

Yeni yılın gelmesiyle birlikte şehirlerarası yolcu otobüsleri de bilet fiyatlarında zam yaptı.

• İstanbul - Ankara güzergahı için ortalama otobüs bileti fiyatı 500 TL.

• İstanbul - İzmir güzergazı için ortalama otobüs bileti fiyatı 600 TL

• İstanbul - Konya güzergazı için ortalama otobüs bileti fiyat 1000 TL'ye yükseldi.





Emekli indirimi devam etseydi bir emekli;

• İstanbul - Ankara güzergahı için 500 TL yerine 400 TL,

• İstanbul - İzmir güzergazı için 600 TL yerine 480 TL,

• İstanbul - Konya güzergazı için 1000 TL yerine 800 TL ödeyecekti.