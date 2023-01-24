Tahıl koridorundan 670 gemi geçti

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Adana Şubesi Olağan Genel Kurulu'nda, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin artık kendisinin yanı sıra dünyanın da gündemini belirleyen bir ülke olduğunu vurgulayan Kirişci, bunun sorumluluklarını arttırdığını belirtti.

Türkiye’nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nda tarihi duruş sergilendiğini kaydeden Kirişci, "Bir lider diplomasisi sayesinde burada olunması gereken yerde olundu. 'Her iki ülke de bizim için dost ve komşu ülkelerdir.' denildi ve bu konuda tarihin belki de en doğru kararlarından birisi daha verilmiş oldu. Böylelikle şu anda gıda krizi, esirlerin takası, hatta bunların bir masanın etrafında oturtulabilme ihtimalleri de dahil olmak üzere pek çok ihtimali artık gündemimize alır hale geldik. Neden? Çünkü o zaman bu cümleyi sarf ettiğimiz için. İnsanlar sadece 'Tahıl Koridoru' zannediyor. O koridordan bugün itibarıyla geçen gemi sayısı 670. Bu gemilerin taşıdığı da 18,5 milyon ton tahıl ve gıda ürünleri. O koridor sadece Tahıl Koridoru olmadı, aynı zamanda dünyanın şöyle bir rahatlamasına vesile olan güvenlik koridoru haline geldi, bir barış koridoru olabileceğinin işaretlerini verdi. Bu koridorun açılmasını sağlayan, BM'yi de yanına alarak masanın etrafında tarafları bir araya getiren ülkenin adı Türkiye." şeklinde konuştu.