Tahvil yüksek enflasyonu fiyatlıyor

ŞEBNEM TURHAN

Türkiye’nin 10 yıllık gösterge tahvil faizi yüzde 35,36 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik 19 Mart’ta başlayan operasyonla birlikte yabancının sert satışlarına maruz kalan tahvillerde 10 yıllıkta rekor seviyeye ulaşılması yılsonunda yükselen enflasyon fiyatlamasının da etkisinden oluştu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik operasyonla TL varlıklarda başlayan satış ve değer kaybı sürüyor. Özellikle Haziran 2023’ten sonra değişen para politikası ve reel değerli TL ile yabancı yatırımcının en çok ilgi gösterdiği devlet tahvilleri yoğun satış yiyor. Merkez Bankası verilerine göre 19 Mart’tan bu güne devlet tahvillerinde yabancının çıkışı 8.6 milyar doları aştı. 14 Mart ile biten haftada yüzde 10,79 olan yabancının devlet tahvillerindeki payı 18 Nisan ile biten hafta itibariyle yüzde 5,1’e sert geriledi. Sadece 5 haftada yabancının tahvil stokunun toplam tahvil stoku içindeki oranı yarı yarıya azaldı.

Yeni enflasyon beklentileri fiyatlanıyor

Bu satışların yanı sıra içerde ve dışarda yaşanan gelişmelerin yarattığı belirsizlik ile enfl asyon hedefl erine yönelik olası hasarlar tahvillerde de yeni bir fiyatlamayı doğurdu. Bilgi veren bir uzman yabancı satışının bu hafta biraz yavaşladığını ay sonu dengelenmelerinin başladığını belirterek uzun vadeli tahvil tarafının faiz rekor kırsa da sakin olduğunu, kısa vadeli tahvilde ise yatırım fonları ile bireyselden az da olsa talep bulunduğunu vurguladı. Uzmana göre asıl sıkıntı enfl asyon beklentilerindeki bozulmadan kaynaklanıyor. Uzman, artık enfl asyonun yılsonunda Merkez Bankası tahmin aralığında kalma olasılığının kalmadığını ve yüzde 30’un altında bir yılsonu enfl asyonuna ulaşılamayacağının çok net olduğunu dile getirerek 22 Mayıs’ta Merkez Bankası tarafından açıklanacak Enfl asyon Raporu’nda tahminlerin güncelleneceğini ifade etti. Dünyada Trump hamlelerinde içerde ise siyasi gerginliklerde bir gevşeme olmayacağı için uzmana göre bundan sonra sıkıntılar devam edecek ve o yüzden de tahvil faizlerinde çok bir gevşeme beklememek gerekiyor.

10 yıllık gösterge tahvil faizi 19 Mart sonrasında 7.17 puan yükselerek 18 Mart’taki yüzde 28,19 seviyesinden yüzde 35,36’ya yükseldi. 5 yıllık gösterge tahvil faizi de 18 Mart’taki yüzde 32,20 seviyesinden yüzde 40,45’e yani 8.25 puan artarken, 2 yıl vadeli gösterge tahvil faizi de 18 Mart’taki yüzde 38,31 seviyesinden yüzde 47,22’ye 8,91 puan çıktı.

■ Gelişmelerin soğuması fiyatlamayı terse döndürebilir

Sipay Ödeme Hizmetleri Hazine Müdürü Eren Kuru da takip edildiği üzere, 2024'ün başından bu yana TL tahvil tarafında belirli bir bant aralığında performans gösterildiğini hatırlatarak şunları söyledi: “2025'in başında yabancı yatırımcının ilgisiyle birlikte 10 yıl tenörlü kıymetin getirisi yüzde 26,50'lı seviyelere daraldı. 2025 Mart'ın sonuna doğru hem yurt içi gelişmeler hem de gümrük vergilerinin etkisiyle hem TL tahvil hem de eurobond tarafında satıcılı performans izledik. Bu tarihlerde yabancı yatırımcı kademeli olarak hem TL tahvil hem de eurobond tarafında pozisyonlarını küçülttüklerini (DİBS tarafında yılbaşından bu yana 5 milyar dolar) gördük. Belirsizliğin devam ettiği sürece bu fiyatlamalar devam edebilir. Gelişmelerin soğuması bu fiyatlamanın tersine dönmesini sağlayacaktır.” Bu yüksek faizlerin yeni borçlanmaları bir miktar azaltabileceğini söyleyen Kuru, oynaklığın bitmesinin bekleneceğini dile getirdi.