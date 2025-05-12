Takipteki ticari kredi artış hızı bireyseli geçti

ŞEBNEM TURHAN

Türkiye piyasalarında 19 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na operasyonla başlayan sarsıntı hem TL cinsi hem de döviz cinsi ticari kredilerde takipteki alacak miktarını olumsuz etkiledi. Son yıllarda özellikle bireysel ihtiyaç kredisi ile bireysel kredi kartlarında hızla artan takipteki alacak miktarı dikkati çekerken 19 Mart sonrasında ticari kredilerde takipteki alacak bakiyesinin ivmelenmesi dikkat çekti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre ticari kredilerde takipteki alacak miktarı 14 Mart’tan 2 Mayıs haftasına yüzde 15,3 yükseldi. Bireysel ihtiyaç ve kredi kartlarında aynı dönemde takipteki alacak artışı yüzde 11,42’de kaldı.

Bankacılık sektöründe takipteki alacak bakiyesinde 19 Mart’a kadar en çok dikkat çeken ihtiyaç ve bireysel kredi kartlarındaki yükselişti. 19 Mart sonrasında da bireysel ihtiyaç kredisi ve kredi kartında takipteki alacak miktarı artışı hızlansa da ticari kredilerde ivme çok daha yüksek oldu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) haftalık verilerine göre 14 Mart haftasında bireysel ihtiyaç kredilerinde takipteki alacak bakiyesi 72.12 milyar lira, bireysel kredi kartlarında ise 73.48 milyar lira seviyesindeydi. 2 Mayıs ile biten haftaya gelindiğinde yani 7 haftada bireysel ihtiyaç kredilerinde takipteki alacak bakiyesi yüzde 10,8 arttı, bireysel kredi kartında ise yüzde 12,03 yükseliş yaşandı. Bireysel ihtiyaç ve kredi kartlarında takipteki alacak bakiyesi 14 Mart’ta 145.6 milyar lira iken yüzde 11,43 artarak 2 Mayıs ile biten haftada 162.2 milyar liraya yükseldi.

TL cinsi ticaride yükseliş yüzde 15,2

Hem TL hem de yabancı para cinsi ticari kredilerde takipteki alacak bakiyesi bu 7 haftada bireyselden daha hızlı arttı. BDDK verilerine göre ticari kredilerde toplam takipteki alacak bakiyesi bu 7 haftada yüzde 15,3 artış gösterdi. 14 Mart haftasında ticari kredilerde toplam takipteki alacak 195.1 milyar lira iken 2 Mayıs haftasında 224.86 milyar liraya çıktı. TL cinsi ticari kredilerde takipteki alacak 219.2 milyar liraya yükseldi ve 7 haftadaki artış yüzde 15,2 oldu. Yabancı para ticari kredilerde takipteki alacak dolar cinsinden yüzde 12,4 arttı sadece 7 haftada. Bankacılık sektörü kaynakları finansmana erişimin yüksek faiz ve makroihtiyati önlemlerle kısıtlanması nedeniyle ticari kredilerde TL ve yabancı para cinsinden takipteki alacak bakiyesinde artışın sürmesini bekliyor.

■ Toplam takipteki alacak içinde payı arttı

BDDK verileri takipteki alacak bakiyelerinin artmasının yanı sıra ticari kredilerde takipteki alacakların toplam içindeki payının da yükseldiğini ortaya koydu. 14 Mart haftasında toplam takipteki kredi bakiyesinde bireysel ihtiyaç kredilerinde takipteki alacak miktarının oranı yüzde 21,11 iken 2 Mayıs haftasında bu 0.52 puan gerileyerek yüzde 20,59’a indi. Bireysel kredi kartlarında da takipteki alacakların toplam takipteki alacaklar içindeki payı 14 Mart’taki yüzde 21,51’den 0.3 puan gerileyerek yüzde 21,21’e indi. Bireysel ihtiyaç ve bireysel kredi kartlarının toplam takipteki kredi alacağı içindeki payı gerilerken ticari kredilerin takipteki alacaklarının toplam içindeki payı neredeyse 1 puan arttı. BDDK verilerine göre 14 Mart haftasında toplam takipteki alacaklar içinde ticari kredilerinin payı yüzde 57,09 iken 2 Mayıs’a gelindiğinde yüzde 57,93’e yükseldi.