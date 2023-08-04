Taksit yasağı Kıbrıs turizmini vurdu

Bu yıl 2 milyon turist bekleyen Kuzey Kıbrıs’a kredi kartına taksit darbesi geldi. Türkiye’de, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) kredi kartlarıyla yurt dışı seyahat harcamalarında taksiti yasaklaması KKTC turizminde panik yarattı.

Bayramda konaklama tesislerinde yüzde 100 doluluk yaşayan Kıbrıs’ta, Türk turist sayısında yüzde 50 artış yaşanıyordu. BDDK’nın kararı Kuzey Kıbrıs basınında da ‘batarız’ başlıklarıyla geniş yer buldu. Kıbrıslı turizmciler, gelen turistlerin yüzde 80’inin Türk vatandaşlarından oluştuğunu, otellerde dolulukların düşeceğine işaret etti. Ekonomik koşullarda peşin ödemenin zorluğuna dikkati çeken ve kararla ilgili ciddi bir hayal kırıklığı yaşadıklarını belirten Türk turizmciler de kapsama Kuzey Kıbrıs’ın da dahil edilmesini doğru bulmadıklarını açıkladı.

KKTC Turizm Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç, Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu’nun Kıbrıs işlerinden de sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ı aradığını belirterek, kredi kartı taksit yasağının KKTC seyahatlerinde uygulanmamasını talep ettiklerini söyledi. Aktunç, “Kapsam dışında tutulacaktık. Bir şekilde dahil edildik. Türk yetkilileri ile yasağın aksine taksit sayısının artırılması için çalışma yapıyoruz” dedi.

“Çarşılarımız Türklerin harcamalarıyla ayakta duruyor”

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) Başkanı Orhan Tolun da, BDDK’nın kararının KKTC için de uygulanması halinde zaten zor günler geçiren turizm sektörüne öldürücü darbe vurulacağını belirtti. KKTC turizminin büyük ölçüde Türkiye’den gelen turistlerden oluştuğunu vurgulayan Tolun, “Çarşımız onların yaptığı harcamalar ile ayakta duruyor. Bu uygulama, Türk turistlerin KKTC’ye gelmesini caydıracak ve çarşıda yapılan alışverişlerin ciddi şekilde azalmasına da neden olacak. KKTC ekonomisi bir bütün olarak ciddi yaralar alacak. Bu kararının 'KKTC hariç' olarak uygulanması için gereğini yapacaklarına inanıyoruz” dedi.

Türkiye’nin her zaman ve her alanda dayanışma içinde olduğu Kuzey Kıbrıs’ı yurt dışı olarak tanımlamanın çok doğru olmadığını savunan Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin ise, şu bilgileri paylaştı: “TÜROB olarak, yavru vatanımız Kuzey Kıbrıs’ın BDDK tarafından kredi kartlarına getirilen taksit sınırlaması kapsamından çıkartılması görüşündeyiz. Uygulamanın tatilcilerin planlarını olumsuz etkilemesinin yanı sıra ekonomisi büyük ölçüde turizme bağlı olan Kuzey Kıbrıs ve ülkede faaliyet gösteren turizm işletmelerine olumsuz yansımaları olacağını düşünüyoruz. Kuzey Kıbrıs için kredi kartlarında taksit sınırlamasının kaldırılması temel beklentimiz.”

“Geceleme sayıları geriliyor”

Bu yıl Türk turistlerin tercihlerinin başında vizesiz tatil seçeneği olarak Kıbrıs’ın öne çıktığını ifade eden Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, Kıbrıs’ta gecelemelerin 3-4’e düştüğünü, yerli turistin Kıbrıs’ta uzun bir tatil yerine iki kez gitmeye yöneldiğini belirtti. Kararın doğal olarak talebi etkileyeceğini ifade eden Vardar, özellikle üzüntülerinin Kuzey Kıbrıs’ın da bu uygulama dahilinde değerlendirilmesi olduğunu belirterek, “Yıllardır Kıbrıs’ın yurtdışı olarak kabul edilmemesi ve yurtdışı uygulamaları çerçevesinde değerlendirilmemesi gerektiği noktasında görüşlerimizi dile getiriyoruz. Yavru Vatan Kıbrıs 'a verdiğimiz ekonomik desteğin, yine bu kararla, büyük darbe yiyeceğinden ciddi endişeliyiz. Göz bebeğimiz Kıbrıs'ta faaliyet gösteren otellerin ve yerel halkın temel geçim kaynağının turizm ve Türkiye' den gelen misafir sayısı olduğunun bir kez daha önemle altını çizmek isteriz. Mevcut ekonomik ortamda, ortalama iki kişilik tur maliyetini tek seferde nakit olarak ödeyecek kişi sayısı çok az. Taksitlendirme seçeneği birinci tercih sebebiydi. En kısa sürede turizm sektöründe telafi edilemez zararlara yol açacak karardan dönülmesini ve turizm sektörüne gereken motivasyonun sağlanmasını yetkili birimlerden talep ediyoruz” diye konuştu.