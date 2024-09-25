Tarih verildi! Tüpraş’ın temettü ödemesi Genel Kurul’da onaylandı

Tüpraş’ın 2024 için 2. temettü ödemesi şirket genel kurulu tarafından onaylandı. Böylece şirketin temettü ödeyeceği tarih kesinleşti.

Petrokimya lideri ikinci ödemeyi yapacak

Koç Holding bünyesinde yer alan petrokimya sektörünün lider şirketi Tüpraş son olarak 3 Nisan 2024‘te temettü ödemesi gerçekleştirdi. Şirket bu dönemde yüzde 5.90’lık temettü verimi ile hisse başına net 9.34 TL temettü ödedi. Şirket ardından 2024 için 2. bir temettü ödeme açıklaması yapmıştı.

Tüpraş ödemeleri için tarih verildi

Tüpraş’ın KAP’a yaptığı bildirime göre şirket 27 Eylül 2024 tarihinde hisse başına net 10.74 TL temettü ödeyecek. Ödemeler hesaplara 1 Ekim 2024’te geçecek.

Tüpraş temettü geçmişi

Tüpraş, Nisan 2024 de dahil olmak üzere son 5 yıl içinde kârının yüzde 58,4’lük kısmını yatırımcılarıyla paylaştı. Bu dönemde en yüksek temettü verimine yüzde 11,23 ile 2018’de ulaştı.

Şirketin en düşük temettü verimi ise yüzde 4,59 ile 2023 yılında gerçekleşti.