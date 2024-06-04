Tasarruf paketinde ikinci adım: Kripto ve borsadaki varlıklara vergi yolda

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamudaki tasarruf tedbirlerinin tavizsiz bir şekilde uygularken, diğer yandan kayıt dışı ekonomi ile mücadele edeceklerini ve vergide adaletin sağlanması için yeni adımlar atacaklarını söyledi.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Bakan Şimşek, AK Parti’nin Kızılcahamam’daki istişare toplantısında katılımcılara ekonomi ile ilgili bir sunum yaptı. Ekonomik programın problemsiz ilerlediğini, cari açığın ve enflasyonun indirilmesine yönelik yeni tedbirler aldıklarını hatırlatan Şimşek, alınan tasarruf tedbirlerine ilişkin bilgi verdi.

Milletvekillerinin de bu tedbirleri dikkate alarak hareket etmesi gerektiğini belirten Şimşek “Yatırım ödeneklerinden de kesintiye gidiyoruz. Bu nedenle milletvekili arkadaşlarımız illeri ile ilgili planlamalarını buna göre yapsınlar. Yatırım ödeneklerinde yüzde 15’lik kesinti yapacağız. Fiziki ilerlemesi yüzde 75’in üzerinde olan yatırım projelerine öncelik vereceğiz. Kamu yatırım programına yeni proje de almayacağız” dedi.

Fon vergisi artacak

Tasarruf paketinin sonraki aşamaları hakkında da bilgi veren Şimşek, bu kapsamda Kamu İhale Yasası’nın Avrupa standartlarına kavuşturulacağını, KİT’lerdeki yönetim anlayışının değiştirilerek yeni bir yönetim anlayışı getireceklerini, birçok vergi muafiyeti, indirimi, teşviki ve istisnasının kaldırılacağını anlattı. Şimşek, fon gelirlerinden alınan verginin de artırılacağını söyledi.

Hâlen fon gelirlerinden yüzde 7,5 oranında stopaj kesiliyor. İndirimli stopajın süresi 31 Temmuz’da son bulacak. Bu tarihten sonra stopaj oranının, mevduattan elde edilen faiz gelirlerindeki gibi yüzde 10 olarak uygulanması bekleniyor. Kasım ayında çıkarılan yasa ile, bazı yatırım fonu kazançları ile döviz cinsinden gelirler için vergi stopaj oranlarının yüzde 40’a kadar artışı için Cumhurbaşkanı’na yetki verilmesi öngörülmüştü.

Kripto ve borsadaki varlıklara vergi geliyor

Şimşek ayrıca, kripto varlıklardan elde edilen gelirler ve borsada yapılan işlemlerden elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine yönelik yeni adımlar atılacağını kaydetti. Şimşek “Dünyada da böyle, bir gelir elde ediliyorsa bunun vergisi de olmalı. Kripto varlıklar, borsada işlem gören varlıklar, yatırım fonları v.s bunların disipline edilmesi lazım” dedi.

Yabancı sermayenin Türkiye’ye ilgi duyduğunu, ancak yabancı sermaye girişinin artması için bazı koşulların yerine getirilmesi gerektiğini belirten Şimşek “Yabancı sermaye gideceği ülkedeki kurallara bakar, hukuki güvencelere bakar. Biz bunları sağlarsak, kuralları net olarak koyarsak yabancı sermaye de gelir” değerlendirmesini yaptı.

Sürekli zarar açıklayan şirketlere düzenleme yolda

Sürekli zarar açıklayan şirketlere karşı yeni tedbirler geliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bazı kurumların uzun yıllardır zarar açıkladığını belirterek, “20 yıl boyunca zarar eden bir şirketi açık tutar mısınız? Yüksek teknoloji Teslavari firmalar istisna tabi. Ama normal geleneksel bir sektörden 5 yıl üst üste zarar etseniz devam eder misiniz? İstisna ve muafiyetlere bakıyoruz. Bütün bu konuları içeren önemli bir çalışmamız var. Belirli bir noktaya gelince kamuoyuyla paylaşırız” dedi.

"Enflasyon kalıcı olarak düşecek"

Enflasyon ile ilgili çalışmalara da değinen Şimşek, “Enflasyon kalıcı olarak düşecek. Ne örtük ne açık bir kur taahhüdümüz yok. Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir kaynak girişi var. Son 12 ayda yaklaşık 17 milyar dolarlık net yabancı girişi oldu. Yabancıların tahvillerdeki oranı yüzde 10’lara gidiyor. Enflasyonu indireceğimize dair güven arttığı zaman ben inanıyorum çok ciddi fon akışı olacak” ifadelerini kullandı.