Tayland ile Serbest Ticaret Anlaşması’nda sona yaklaşıldı

Türkiye, “Uzak Ülkeler Stratejisi” kapsamında hedef ülkeleri arasında yer verdiği Tayland ile ekonomik işbirliğini geliştirecek adımlar atıyor. 2022 yılında yüzde 18 artarak 2,2 milyar doları aşan ikili ticareti, potansiyelin altında gören ülkeler, uzun zamandır devam eden STA müzakerelerini bu yıl içinde sonuçlandırmak istiyor. Bu kapsamda mart ayında Ticaret Bakanlığı’nın bir heyetinin Bangkok’a gitmesi de bekleniyor. Ticari ilişkilerin gelişmesi için Dış Ekonomik İlişkiler (DEİK) Türkiye-Tayland İş Konseyi de girişimlerini artırdı. Karşılıklı yatırımları geliştirmek isteyen ülkeler, ticaret hacimlerini ilk etapta 3 milyar doların üstüne çıkarmayı planlarken, potansiyel olarak görülen 5 milyar doları da kısa vadede yakalamak istiyor.



Geçen hafta Ankara’da gerçekleştirilen Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) toplantısında, Tayland ile yürütülen STA hazırlıklarının bu yıl içinde tamamlanmasına ilişkin görüşler bir kez daha vurgulandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye-Tayland toplantıda, iki ülke arasında mutabakat zaptı imzalandı. Bakan Varank ile Tayland Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Don Pramudwinai arasında imzalanan zaptın ardından Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ile Tayland Uluslararası İşbirliği Ajansı (TICA) arasında da iş birliği protokolü yapıldı.



Tayland ile ticari ilişkiler hakkında EKONOMİ Gazetesi’ne bilgi veren Tayland Kraliyet Hükümeti Fahri Ticaret Müşaviri ve DEİK/Türkiye-Tayland İş Konseyi Başkan Yardımcısı Cemil Çakar, iki ülkenin ticaret ilişkilerinin her geçen yıl geliştiğini ifade etti. Türkiye ile Tayland arasındaki ticaret hacminin 2022’de bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 18 artarak ilk kez 2,2 milyar dolar seviyesini aştığını belirten Çakar, “Tayland, başta ekonomi olmak üzere her alandaki ilişkilerimizi çok daha ileri noktalara taşıyacağımız Güney Doğu Asya’daki stratejik bir ortağımız. İmzalanan bu protokol ile Türkiye ve Tayland arasında karşılıklı yatırımlar, bilim ve teknoloji, elektrikli araçlar, batarya teknolojileri, oyun geliştirme, bölgesel kalkınma, KOBİ’ler gibi konuların yanı sıra yenilenebilir enerji, helal akreditasyon, eğitim, tarım, sağlık, turizm ulaştırma ve lojistik gibi alanlarda ilişkilerimizi derinleştirmek üzere gerekli adımlar atılmış oldu” dedi.

Mart ayında STA görüşmesi yapılacak

Tayland ile ticaret hacminin artmasına rağmen henüz gerçek potansiyelin yansıtılamadığına dikkat çeken Çakar şunları söyledi: “İki ülke de firmalarının karşılıklı yatırımlarının kolaylaştırılması ve ikili ticaretin desteklenmesi konusunda kararlı. Bu doğrultuda uzun süredir devam eden STA müzakerelerinde önemli yol kat edildi. Mart ayında Ticaret Bakanlığımızdan teknik bir heyet STA görüşmeleri için Bangkok’a gidecek. Anlaşmanın bu yıl imzalanmasını arzuluyoruz.”

Türk şirketler, Tayland yatırımlarıyla Asya pazarında büyüdü

Tayland’da önemli yatırımları olan, ülkeyi bir bölgesel hub olarak kullanan Türk firmalarının olduğuna dikkat çeken DEİK Türkiye-Tayland İş Konseyi Başkan Yardımcısı Cemil Çakar, “Yaptığı üretim, ihracat ve istihdam ile Tayland ekonomisine değer katan firmalarımız var. Arçelik, Kordsa, Hidromek, Farplas ve Hayat Kimya gibi alanında lider firmalarımız orada yer alıyor. Hatta Arçelik’in Tayland yatırımı sayesinde Asya pazarlarında etkinlik göstermesi, Japon Hitachi firmasının da dikkatini çekti. Arçelik, Hitachi ile ev eşyaları bölümünün büyük hissedarı olarak ortaklık kurdu ve bölgede çok daha etkin bir pazar payına ulaştı” diye konuştu.

İthalatta açık veriyoruz

Türkiye, Tayland ile dış ticaretinde net ithalatçı pozisyonunda. 2020 ve 2021 yıllarında Türkiye’nin Tayland’a ihracatı sırasıyla 184 ve 236 milyon dolar olurken, ithalatı 1,2 ve 1,6 milyar doları buldu. Böylelikle, dış ticaret hacmi 2021 yılında 1,9 milyar dolara yükseldi. Aralık 2021 ile Kasım 2022 arasındaki dönemde, Türkiye’nin Tayland’a ihracatı 282 milyon dolar olurken, ithalatı 1,9 milyar dolara yükseldi. Böylece dış ticaret açığı 1,6 milyar dolara ulaştı.