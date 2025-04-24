TCMB Başkanı Karahan: Enflasyon düşüşü sürüyor ancak riskler canlı
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, ABD'de yaptığı açıklamada, enflasyon düşüşünün devam ettiğini ancak riskler canlı olduğunu belirterek, "Politika faizi, enflasyon görünümüne odaklanarak toplantı bazında ihtiyatlı bir şekilde ayarlanacaktır" dedi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, ABD'de “Türkiye’de Para Politikası ve Enflasyon Görünümü” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.
Karahan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Enflasyon düşüşü devam ediyor, ancak riskler canlı
* Dolarizasyon riskleri kararlı ve sıkı br politika duruşuyla sınırlandırılmıştır.
* Para politikası aktarımı son bir yılda önemli ölçüde iyileşmiştir.
* Enflasyon düşüşü devam ediyor, ancak riskler canlı.
* Sıkı para politikası duruşuna ilişkin kararlılık, iç talepteki ılımlılık, Türk lirasındaki reel değerlenme ve enflasyon beklentlerindeki iyileşme yoluyla dezenflasyon sürecini güçlendiriyor. Bundan sonra maliye politikasının artan koordinasyonu da bu sürece önemli ölçüde katkıda bulunacaktır.
Enflasyonda önemli bir bozulma öngörülmesi halinde para politikası duruşu sıkılaştırılacak
* Sıkı para poltikası duruşu, enflasyonda sürdürülebilir bir düşüş yoluyla fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecektir.
* Politika faizi gerçekleşen ve beklenen enflasyonu ve altta yatan eğilimi dikkate alarak öngörülen dezenflasyon yolunun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir.
* Kurul, politika faizini enflasyon görünümüne odaklanarak toplantı bazında ihtiyatlı bir şekilde ayarlayacaktır.
* Enflasyonda önemli ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi halinde para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır.