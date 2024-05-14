TCMB Başkanı Karahan'dan 'tasarruf paketi'yle ilgili ilk yorum

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Katar Ekonomik Forumu'nda konuştu.

Başkan Karahan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Piyasalar enflasyonun aşağı geleceğine kesinlikle inanıyorlar. Ancak piyasa ile enflasyon tahminlerimiz arasında bir miktar farklılık var.

Enflasyon Mayıs ayında yaklaşık yüzde 75 seviyesine ulaşacak. Enflasyonu aşağı getirmek için elimizden geleni yapacağız. Yılın ikinci yarısında koşullar dezenflasyonist olacak

Piyasalar şu anda enflasyonun aşağı geleceğine inanıyor ama tahminimiz konusunda farklılıklar var. .

Uzun vadeli enflasyon beklentimiz yüzde 5, bu uzun bir patika olsa da para politikamızı sıkı tutmakta kararlıyız. Enflasyonu düşürmek için aksiyon almaya hazırız.

Sosyoekonomik refaha en büyük katkımız fiyat istikrarını sağlamak

Şu anda sosyoekonomik refaha en büyük katkımız fiyat istikrarını sağlamak olacak. Enflasyonu düşürmek zorundayız.

2024'te daha az büyüme olabilir

Türkiye Ekonomisi geçen yıl güçlüydü ama büyüme, iç talep destekli olarak gerçekleşti. 2024'te geçen yıla kıyasla daha az büyüme olabilir.

Karahan'dan 'Tasarruf Paketi' değerlendirmesi

Dün açıklanan tasarruf paketinin çoğu harcamalarla ilgili önlem, bunların hepsi bize enflasyonla ilgili yardımcı olacak. Hazine harcamalar konusunda bize yardımcı oluyor.