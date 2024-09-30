TCMB Başkanı Karahan, TBMM’de sunum yapacak

ANKARA (EKONOMİ)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan Bütçe Komisyonuna bu yılın ikinci sunumunu 3 Ekim’de gerçekleştirecek. Karahan, küresel ekonomi, makro ekonomik görünüm, para politikası başlıklarında gerçekleştireceği sunum sonrası milletvekillerinin sorularını da yanıtlayacak. Enflasyonla mücadele ve faiz kararları da Komisyonun gündeminde olacak.

Merkez Bankası Kanuna göre, Başkanın yılda iki kez Bankanın faaliyetleri ve para politikası uygulamalarına ilişkin olarak TBMM Plan Bütçe Komisyonunu bilgilendirmesi gerekiyor. Merkez Bankası Başkanı Karahan, en son 4 Haziran tarihinde Plan Bütçe Komisyonuna sunum yapmıştı.