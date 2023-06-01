TCMB, döviz karşılığı TL swap ihalesi açtı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) dört tane döviz karşılığı TL swap ihalesi açtı. TCMB bugün valörlü iki hafta vadeli 800 milyon dolar ve 400 milyon euro tutarında iki ihale ile yarın valörlü iki hafta vadeli 500 milyon dolar ve üç ay vadeli 100 milyon dolar tutarında iki ihale olmak üzere toplamda dört tane döviz karşılığı TL swap ihalesi açtı.

Bugün valörlü ihaleler 10.00-10.30 arası, yarın valörlüler ise 13.30-14.00 arasında gerçekleşecek.