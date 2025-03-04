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TCMB: Enflasyonun ana eğiliminde yavaşlama var

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Şubat 2025'e ilişkin "Aylık Fiyat Gelişmeleri" raporunu yayımladı.

Haber Merkezi
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TCMB: Enflasyonun ana eğiliminde yavaşlama var
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Rapora göre, tüketici fiyatları şubat ayında %2,27 oranında artarken, yıllık enflasyon 3,07 puan azalışla %39,05 seviyesine geriledi. Yıllık enflasyon enerji grubunda artış gösterirken, diğer ana harcama gruplarında düşüş kaydedildi. Aylık bazda temel mal fiyatları gerilerken, hizmetler başta olmak üzere diğer ana gruplarda fiyat artışları ocak ayına kıyasla hız kesti.

Hizmet sektöründe fiyat artışı %3,61 ile bir önceki aya göre zayıfladı. Özel okul ücretlerindeki yüksek artış devam ederken, kira aylık enflasyonu %5,24'e geriledi. Muayene katılım payı düzenlemesi ise şubat ayı enflasyonuna 0,29 puan düşürücü etki yaptı.

Temel mal grubunda yıllık enflasyon %21,71’e gerilerken, giyim ve ayakkabı fiyatlarındaki belirgin düşüş dikkat çekti. Enerji fiyatları, elektrik tarifelerindeki ayarlamanın etkisiyle aylık bazda %3,58 oranında artış gösterdi.

Gıda ve alkolsüz içecekler grubunda fiyatlar şubat ayında %3,17 yükselirken, yıllık enflasyon 6,65 puan gerileyerek %35,11 seviyesine düştü. İşlenmiş gıda fiyatlarındaki artış devam ederken, sebze fiyatlarının mevsim normallerinin aksine gerilemesi gıda enflasyonunu sınırladı.

Üretici fiyatları aylık %2,12 artış gösterirken, yıllık üretici enflasyonu 1,99 puan düşüşle %25,21 seviyesine geriledi. Tüm ana sanayi gruplarında fiyat artışları devam ederken, enerji fiyatları nispeten ılımlı bir yükseliş kaydetti.

Raporda, şubat ayında enflasyonun ana eğiliminde yavaşlama olduğu vurgulandı.

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