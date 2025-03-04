Türkiye’nin dev bankaları TCMB faiz indirimi tahminini açıkladı

İş Yatırım, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirim adımını büyütmesini beklemediğini belirterek, yıl sonu politika faizi tahmini yüzde 30 düzeyinde korudu.

İş Yatırım Araştırma Direktörü Serhat Gürleyen ve Ekonomist Dağlar Özkan tarafından dün açıklanan enflasyon rakamlarının değerlendirildiği notta, yıl sonu enflasyon tahminlerinin yüzde 28,5 düzeyinde olduğu belirtildi.

Notta, "İhtiyaç kredilerindeki hızlanma ve perakende satışlardaki canlılık sebebiyle beklentimizden düşük aylık veriye rağmen aşağı yönlü güncelleme yapmıyor, Mart-Nisan aylarında oynak kalemlerin ters yönlü düzeltme riskini değerlendiriyoruz. Uluslararası emtia fiyatları ılımlı seyrini sürdürür, merkezi yönetim yönetilen/yönlendirilen fiyatları düşük tutar veya kamu harcamalarını baskılayarak mali sıkılaşmaya giderse yılsonu enflasyon tahminimizde aşağı yönlü güncelleme yapmamız gerekebilir." denildi.

Ekonomistler, TCMB'nin ana eğilim göstergesine bakarak rahatlıkla 250 baz puan faiz indirebileceğini belirterek, "Ancak reel sektörün sorunları ve büyümeyi önceleyerek daha büyük bir indirim adımı atılması dezenflasyon programı ve beklentiler adına olumsuz olacaktır. Üstelik düzenli ya da düzensiz olarak enflasyona negatif katkı sağlayabilen yani “deflasyon huyu olan” iki yönlü oynak kalemler dışlandığında aylık manşet rakam yüzde 2,3’ten yüzde 3,3’e yükseliyor. Dolayısıyla TCMB’nin faiz indirim adımını büyütmesini beklemiyor, yılsonu politika faizi tahminimizi yüzde 30 düzeyinde koruyoruz." görüşünü ifade etti.

Akbank yıl sonu için enflasyon tahminini korudu

Akbank ekonomistleri, Türkiye'de enflasyon için 2025 yıl sonu tahminini yüzde 29,2 düzeyinde korurken, risk dengesinin bir önceki aya kıyasla daha dengeli hale geldiğini not etti.

Akbank'ın dün açıklanan enflasyon rakamlarıyla ilgili yayımladığı notta, şubat ayında enflasyon eğiliminin bir önceki aya göre önemli ölçüde iyileştiği belirtildi.

Ekonomistler şubat verilerinin, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 250 baz puanlık faiz indirimlerinin mart, nisan ve haziran aylarında devam edebilmesi için alan açtığını, temmuz ayından itibaren TCMB’nin adımlarını küçültmesi gerektiğini değerlendirdi.

TCMB faiz kararını perşembe günü açıklayacak.