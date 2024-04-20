TCMB'den iki ülkenin merkez bankası ile mutabakat zaptı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), iş birliğin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere iki ülkenin merkez bankalarıyla mutabakat zaptı imzaladı.

TCMB'den yapılan duyuruya göre, mutabakat zaptına, TCMB Başkanı Fatih Karahan ve Brezilya Merkez Bankası Başkanı Roberto Campos Neto tarafından ABD'nin başkenti Washington'da imza atıldı.

Anlaşma kapsamında, iki ülke merkez bankası arasında iş birliğinin güçlendirilmesi ve merkez bankacılığı alanında kurumsal çerçevede teknik çalışmalar yürütülmesi planlanıyor.

Kazakistan Cumhuriyeti Merkez Bankası ile de imzalandı

Öte yandan TCMB ile Kazakistan Cumhuriyeti Merkez Bankası arasında da mutabakat zaptı imzalandı.

TCMB'nin duyurusuna göre, mutabakat zaptına, TCMB Başkanı Fatih Karahan ve Kazakistan Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Timur Suleimenov tarafından ABD'nin başkenti Washington'da imza atıldı.

Anlaşma kapsamında, iki ülke merkez bankası arasında işbirliğinin güçlendirilmesi ve merkez bankacılığı alanında kurumsal çerçevede teknik çalışmalar yürütülmesi planlanıyor.