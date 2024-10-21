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TCMB rezervlerinde artış sürüyor: Yeni zirve bekleniyor

TCMB rezervlerinin geçen hafta yaklaşık 2 milyar dolar arttığı hesaplandı. Bu artış brüt rezervlerde yeni zirve anlamına geliyor.

Haber Merkezi
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TCMB rezervlerinde artış sürüyor: Yeni zirve bekleniyor
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervlerinin 18 Ekim ile sona eren bir haftalık dönemde yaklaşık 1,96 milyar dolar artış gösterdiği hesaplandı. Bu artışla rezervlerin 160 milyar dolara yaklaşması bekleniyor.

Foreks Haber'in TCMB verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, 11 Ekim haftasında 157,4 milyar dolar olan rezervler, 29 Eylül haftasında yaklaşık 157,4 milyar dolarla yeni zirvesini görmüştü.

TCMB, rezerv verilerini haftalık olarak perşembe günü saat 14:30'da açıklayacak.

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