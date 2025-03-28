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TCMB’den tahvil piyasasını güçlendirecek adım

Tahvil piyasasının işleyişini güçlendirecek ortak çalışma başlatıldı. Kamu kurumlarınca eşgüdüm içerisinde son 1 haftada Türk lirası tahvil piyasasında azalan likiditenin artırılması hedefleniyor.

Haber Merkezi
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TCMB’den tahvil piyasasını güçlendirecek adım
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Ekonomi yönetimi tahvil piyasasının işleyişini güçlendirecek çalışmalar başlatırken, Kamu kurumlarınca eşgüdüm içerisinde son 1 haftada Türk lirası tahvil piyasasında azalan likiditenin artırılması hedefleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankasının yürüttüğü çalışma bayram sonrasında piyasaların daha etkin ve sağlıklı işleyişini hedefliyor.

Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TLREF endeksli tahviller için doğrudan alım ihalesi açtı.

Doğrudan alım ihaleleri TRT060928T11, TRT061228T16 ve TRT070329T15 ISIN kodlu tahvilleri kapsıyor.

TCMB, bugün her biri 500 milyon liralık üç ayrı ihale ile doğrudan tahvil alımı yapacak. Önümüzdeki dönemde de ihalelerin devam etmesi öngörülüyor.

 

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