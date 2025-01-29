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TCMB'den üç TL depo alım ihalesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 760 milyar liralık, 100 milyar liralık ve 20 milyar liralık olmak üzere üç TL depo alım ihalesi açtı.

Haber Merkezi
AA
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TCMB'den üç TL depo alım ihalesi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), 30 Ocak vadeli 760 milyar liralık TL depo alım ihalesinde teklif ve gerçekleşme tutarı 613 milyar 237 milyon lira olarak kayıtlara geçti. İhalede, minimum faiz oranı yüzde 44,98, maksimum ve ortalama faiz oranı yüzde 45 olarak belirlendi.

26 Şubat vadeli 100 milyar liralık TL depo alım ihalesinde teklif ve gerçekleşme tutarı 15 milyar 750 milyon lira oldu. İhalede, minimum faiz oranı 45,9, maksimum faiz oranı 45,99 ve ortalama faiz oranı yüzde 45,97 olarak gerçekleşti.

Bankanın 5 Şubat vadeli 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde de teklif ve gerçekleşme tutarı 304 milyon lira oldu. İhalede, minimum, maksimum ve ortalama faiz oranı yüzde 45 olarak ilan edildi.

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