TCMB’nin faiz indirimini ekonomistler yorumladı: Devam edecek gibi görünüyor!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ocak 2025 faiz kararını açıkladı. Piyasa beklentileri oranında yapılan 250 baz puanlık faiz indirimini ekonomistler yorumladı.

“İyi para politikası sıkıcıdır”

Prof. Dr. Hakan Kara, ilk yorumunda, “Faiz %45’e indi, Merkez Bankası yine şaşırtmadı. İngiltere Merkez Bankası eski Başkanı Mervin King’in dediği gibi ‘iyi para politikası sıkıcıdır’” dedi.

Faiz %45’e indi, Merkez Bankası yine şaşırtmadı.

İngiltere Merkez Bankası eski Başkanı Mervin King’in dediği gibi “iyi para politikası sıkıcıdır”. https://t.co/I5z7V4vrYs — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) January 23, 2025

“Faiz indirimi sürpriz değil”

Ekonomist Güldem Atabay, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, “250 baz puan faiz indirimi sürpriz değil. PPK son 2 ayın verilerine bakarak 5 puan indirdi. İlk çeyrek 2025 enflasyonu yüksek olacak. Kamuda harcama disiplini gelmezse/kısıtlı gelirse sene sonu enf beklentisi yine yukarı çekilecek. Faiz indirimi erken kesilecek. Arkası da seçim. Muhalefete böylesi bir siyasi baskıyı bu kadar erken başlatan Cumhurbaşkanı, yeniden ve ömür boyunca seçilmek için çıkacağı arenada ekonomide neler yapmaz. Bu sene %30 altı TÜFE beklemiyorum. Görsek bile bir el sallayıp yukarı kaçar” dedi.

Arkası da seçim.



Muhalefete böylesi bir siyasi baskıyı bu kadar erken başlatan Cumhurbaşkanı, yeniden ve ömür boyunca seçilmek için çıkacağı arenada ekonomide neler yapmaz.



Bu sene %30 altı TÜFE beklemiyorum. Görsek bile bir el sallayıp yukarı kaçar:) — Güldem Atabay -Ekonomist/Yazar (@guldematabay) January 23, 2025

“İndirimler devam edecek gibi görünüyor”

Doç.Dr. Derya Hekim, “Evet beklenildiği üzere 250 baz puan indirim geldi. Metin dengeli, olumlu tarafları da riskleri de sıralamış. Gelecek toplantılarda ise belirli bir reel faiz korunarak indirimler devam edecek gibi görünüyor” yorumunu yaptı.

Evet beklenildiği üzere 250 baz puan indirim geldi.

Metin dengeli, olumlu tarafları da riskleri de sıralamış.

Gelecek toplantılarda ise belirli bir reel faiz korunarak indirimler devam edecek gibi görünüyor. — deryahekim, assoc. prof. (@drderyahekim) January 23, 2025

“Yıl sonuna kadar her toplantıda 250 baz puan indirim olur”

Gökhan Uskuay, “TCMB enflasyonun belini kırdığını, iyileşmenin ve beklentilerin göze çarptığını ima etmiş. Rehavete ve gereksiz çoşku olmaması için biraz temkinliliğe yer vermiş. Yıl sonuna kadar her toplantıda 250 baz puan indirim olur. Piyasa içinde oldukça hayırlı bir metindir” yorumunu yaptı.

TCMB enflasyonun belini kırdığını, iyileşmenin ve beklentilerin göze çarptığını ima etmiş.

Rehavete ve gereksiz çoşku olmaması için biraz temkinliliğe yer vermiş.

Yıl sonuna kadar her toplantıda 250 baz puan indirim olur.

Piyasa içinde oldukça hayırlı bir metindir. https://t.co/dBiUvBPlqc — Gökhan Uskuay (@guskuay) January 23, 2025

“Çok dikkatli ve temkinli olunmalı”

Prof. Dr. Mehmet Şişman, “Tahmin ettiğimiz gibi TCMB faizi makul bir seviyede (250 baz puan) düşürdü. Bundan sonrası, giderek reel faizin gidişatını belirleyecek. Çok dikkatli ve temkinli olunmalı. Özellikle önümüzdeki 3 ay.” dedi.

Tahmin ettiğimiz gibi tcmb faizi mâkul bir seviyede (250 baz puan) düşürdü. Bundan sonrası, giderek reel faizin gidişatını belirleyecek. Çok dikkatli ve temkinli olunmalı. Özellikle önümüzdeki 3 ay.. — Mehmet Şişman,Prof.Dr. (@iktisadiprof) January 23, 2025

“Faiz patikasında değişiklik öngörmüyorum”

Banu Kıvcı Tokalı, “TCMB ’den faiz kararı beklendiği gibi 250bps indirim. Ancak faiz notunda, kısa vadeli hareketler yerine orta vadeli dengeler öne çıkarılıyor. Ocak enflasyonu da öngörüler paralelinde artışa işaret ediyor. Faiz patikasında değişiklik öngörmüyorum: 'her toplantıda indirim'” dedi.

#TCMB ’den #faiz kararı beklendiği gibi 250bps indirim.

Ancak faiz notunda, kısa vadeli hareketler yerine orta vadeli dengeler öne çıkarılıyor. Ocak enflasyonu da öngörüler paralelinde artışa işaret ediyor. Faiz patikasında değişiklik öngörmüyorum: 'her toplantıda indirim' — Banu Kıvcı Tokalı (@Banu_KT) January 23, 2025

“Geri vites kesinleşmiştir”

Prof. Dr. Emre Alkin de her yorumunda olduğu gibi tek cümle ile düşüncesini özetledi:

“Geri vites kesinleşmiştir.”