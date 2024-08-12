TCMB'nin TL depo alım ihalesine 45 milyar 50 milyon liralık teklif geldi

TCMB'nin bugün açtığı TL depo alım ihalesinde, minimum faiz oranı yüzde 50, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı yüzde 50 olarak ilan edildi.

İhaleye, 45 milyar 50 milyon liralık teklif geldi.

Hazine, ihale öncesi toplam 18,53 milyar TL ROT satış yaptı

Hazine, bugün düzenlenecek tahvil ihalesi öncesi kamu kuruluşları ve piyasa yapıcılara toplam 18 milyar 530 milyon TL rekabetçi olmayan teklif (ROT) satış yaptı.

Hazine, TL cinsinden 2 Yıl (728 gün) vadeli sabit kuponlu ihalesi gerçekleştirecek.

İhale öncesi piyasa yapıcılarına ROT satış 15 milyar TL, kamuya ROT satış 3 milyar 530 milyon TL oldu.

İhalede piyasa yapıcıları 26 milyar 41,0 milyon TL teklif verirken, kamunun teklifi 3 milyar 530,0 milyon TL seviyesinde açıklandı.