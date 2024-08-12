  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. TCMB'nin TL depo alım ihalesine 45 milyar 50 milyon liralık teklif geldi
Takip Et

TCMB'nin TL depo alım ihalesine 45 milyar 50 milyon liralık teklif geldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) TL depo alım ihalesinde teklif tutarı 45 milyar 50 milyon lira oldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
TCMB'nin TL depo alım ihalesine 45 milyar 50 milyon liralık teklif geldi
Takip Et

TCMB'nin bugün açtığı TL depo alım ihalesinde, minimum faiz oranı yüzde 50, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı yüzde 50 olarak ilan edildi.

İhaleye, 45 milyar 50 milyon liralık teklif geldi.

Hazine, ihale öncesi toplam 18,53 milyar TL ROT satış yaptı

Hazine, bugün düzenlenecek tahvil ihalesi öncesi kamu kuruluşları ve piyasa yapıcılara toplam 18 milyar 530 milyon TL rekabetçi olmayan teklif (ROT) satış yaptı.

Hazine, TL cinsinden 2 Yıl (728 gün) vadeli sabit kuponlu ihalesi gerçekleştirecek.

İhale öncesi piyasa yapıcılarına ROT satış 15 milyar TL, kamuya ROT satış 3 milyar 530 milyon TL oldu.

İhalede piyasa yapıcıları 26 milyar 41,0 milyon TL teklif verirken, kamunun teklifi 3 milyar 530,0 milyon TL seviyesinde açıklandı.

TCMB ile Kore Merkez Bankası ikili para takası anlaşmasını yenilediTCMB ile Kore Merkez Bankası ikili para takası anlaşmasını yenilediEkonomi

 

Bakan Şimşek duyurdu: Mükellefler için yeni uygulamalar devreye alınıyorBakan Şimşek duyurdu: Mükellefler için yeni uygulamalar devreye alınıyorEkonomi

 

Ekonomi
TÜSEDAD'tan çiğ süt için dev zam talebi!
Süte dev zam talebi!
Ticaret Bakanlığı ve YÖK'ten ihracatçılara eğitim desteği
Ticaret Bakanlığı ve YÖK'ten ihracatçılara eğitim desteği
Lufthansa, Orta Doğu'ya uçuş iptallerinin süresini uzattı
Lufthansa, Orta Doğu'ya uçuş iptallerinin süresini uzattı
Mahfi Eğilmez duyurdu: Ekonomi stagflasyona gidiyor
"EKONOMİ STAGFLASYONA GİDİYOR"
Erken hasat kuru üzümde verim kaybına neden oluyor
Erken hasat kuru üzümde verim kaybına neden oluyor
2024’ün ilk yedi ayında Kapadokya 74 bin 527 yolcuya hizmet verdi
2024’ün ilk yedi ayında Kapadokya 74 bin 527 yolcuya hizmet verdi